Se reaviva la concurrencia de empresas al mercado de valores con el fin de obtener financiamiento a través de la emisión de instrumentos de deuda mediante Ofertas Públicas Primarias (OPP).

En agosto del 2025, hubo colocaciones de instrumentos de deuda mediante OPP por US$ 133 millones, superior a los US$ 54 millones de similar mes del 2024. De esta manera se revirtió la ralentización que se observó hasta julio, enfatiza la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Con ello, en los primeros ocho meses del presente ejercicio, 25 empresas realizaron 40 colocaciones mediante OPP y lograron captar recursos para cubrir sus necesidades financieras, con una demanda que representó cerca de dos veces en promedio la oferta.

De esta manera, se superó el número de emisores que hubo entre enero y agosto del 2024 que fue de 20, los mismos que obtuvieron financiamiento mediante 35 colocaciones.

La colocación de valores a través de OPP logró sumar US$ 717 millones al cierre de agosto del 2025, cifra superior en 8% al de igual periodo del año anterior que fue de US$ 664.7 millones.

Así, viene consolidándose como una alternativa competitiva frente a otras fuentes de financiamiento para empresas de diversos sectores económicos, que aprovechan las facilidades que otorga la regulación para la inscripción y colocación de valores.

Plazos

En el 2025, las colocaciones de valores tuvieron plazos que variaron entre 180 días y 10 años y montos emitidos de hasta S/ 140 millones, que fueron colocadas en su mayoría en soles (94%), lo que evidencia la confianza en la moneda nacional por su menor volatilidad frente a sus pares de la región.

Desde el 2021, se observa una marcada preferencia por la inscripción y colocación de instrumentos de corto plazo –papeles comerciales y certificados de depósitos negociables-, que llegaron a representar el 85% del total colocado en el 2025.