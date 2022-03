El número de peruanos que invierten en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se ha incrementado en los últimos años, pero aún está lejos de ser una alternativa financiera con participación masiva.

Según información de la BVL, en el 2021 los pequeños inversionistas (personas) representaron el 25% del monto negociado en la plaza bursátil limeña, un total de S/ 6,232 millones. Esto quiere decir que por cada sol transado para la compra y venta de acciones cuatro corresponden a estos inversionistas retail o minoristas.

En promedio, entre el 2015 y el 2020, la participación anual de los inversionistas retail en el monto negociado de la bolsa limeña solía ser de 18%.

Por un tema de costos las sociedades agentes de bolsa (SAB) no tienen el foco en estos pequeños inversionistas. “Las casas de bolsa en el Perú siempre han estado enfocadas en clientes con tickets mayores a US$ 10,000 o US$ 20,000 porque atender a un cliente chiquito deja una comisión muy pequeña y el costo operativo es grande”, explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

Para superar esta y otras barreras de entrada que tiene la inversión en la BVL, Kallpa en alianza con la fintech colombiana Trii anunciaron el lanzamiento de un aplicativo mediante el cual inversionistas pequeños, medianos y grandes podrán comprar y vender acciones en la BVL desde su celular.

Inicialmente habrá 21 acciones disponibles para invertir, 18 instrumentos locales de las compañías más líquidas de la BVL y tres títulos de empresas internacionales, detalló Carlos Guayara, cofundador de Trii. “Poco a poco se irá ampliando la oferta en el Perú con la mira en poder incluir a toda la bolsa local, pero siempre probando que la aplicación funcione correctamente”, añadió.

El objetivo es masificar y democratizar la inversión en la bolsa limeña, pues el segmento retail podrá participar fácilmente en el mercado bursátil con cualquier monto de inversión y con comisiones mínimas de S/ 10, inferiores al promedio actual (S/ 50), comentó Arispe.

También se busca dinamizar la competencia en el mercado, dijeron. A la fecha existen dos casas de bolsas que permiten a sus clientes realizar operaciones en la BVL por canales digitales.

Sin embargo, Kallpa y Trii tienen metas ambiciosas. En los primeros 12 meses de funcionamiento esperan captar al menos 40,000 nuevos inversionistas para la bolsa limeña, lo cual implicará registrar igual número de cuentas en Cavali. “De lograr la meta se estaría incrementando en alrededor de 10% el número de cuentas activas de Cavali, que es de entre 300,00 y 400,000″ destacó Arispe.

Guayara destacó que Kallpa es una empresa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Se facilitará inversión desde provincias

Las casas de bolsa se concentran en Lima así como la mayoría de clientes, pero el aplicación móvil lanzado por Kallpa SAB y Trii permitirá romper esta barrera geográfica, sostuvo Alberto Arispe. “Cualquier persona desde su teléfono puede inscribirse y decidir sobre sus acciones”, dijo el gerente general de Kallpa SAB. “Esto va a ayudar tremendamente en el incremento de inversionistas pequeños y de provincia”, agregó.

Se espera atraer principalmente a la población joven que maneja mejor la tecnología, dijo Carlos Guayara, cofundador de Trii. “En Colombia el 80% de nuestros usuarios tienen entre 25 y 44 años”, indicó. Trii tiene previsto aterrizar próximamente en Chile.

EL DATO