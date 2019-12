En el marco del Día Mundial de los Suelos, que se celebrará el próximo 5 de diciembre, Yara Perú recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la ALimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de los suelos del planeta están de moderada a altamente degradados debido a la erosión, elagotamiento de nutrientes y la acidificación.

En ese contexto, Yara recordó que más del 55% de agricultores de país no aplica ningún tipo de fertilizantes por desconocimiento, falta de acceso o por tradición, lo cual también tiene un impacto en la sostenibilidad del suelo.

“Las plantas absorben los nutrientes que están disponibles en el suelo para poder alimentarse y crecer. Si al suelo no se le devuelve los nutrientes que está agotando, su productividad será cada vez menor. Por lo tanto, el no aplicar fertilizantes es una práctica perjudicial para la sostenibilidad del suelo y el medioambiente, porque cuando pierde productividad ya no es útil para el agricultor, entonces va la selva o al bosque y tala una hectárea más para explotar los recursos disponibles en el suelo”, señala Piero Rouillon, agrónomo de Yara.

Por ello, recordaron que este 5 de diciembre se debe tomar conciencia sobre la importancia de proteger los suelos para aprovechar sus beneficios con una agricultura más sostenible y responsable.

“Es fundamental mejorar las prácticas agrícolas por dos motivos: uno, para evitar que los suelos pierdan productividad; y dos, para aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono que tienen los suelos”, concluye el especialista.