El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch no renuncia al amor, ni siquiera a sus 92 años: el jueves anunció que planea casarse con su novia, Elena Zhukova, en junio, informó The New York Times.

Murdoch ha estado casado en cuatro oportunidades. Su alocada vida personal es a menudo material de la industria periodística sensacionalista que ayudó a crear en tres continentes.

Zhukova, que emigró a Estados Unidos desde Rusia, es una bióloga molecular jubilada que, a sus 67 años, es un cuarto de siglo más joven que Murdoch, dijo The Times, que agregó que su hija, la mecenas y empresaria Dasha Zhukova, estuvo casada con el multimillonario ruso Roman Abramovich.

Al parecer, la boda de Murdoch tendrá lugar en su viñedo y finca de California, Moraga.

El australiano, cuyo imperio mediático incluye The Wall Street Journal, Fox News y otros influyentes medios de comunicación, está valorado en más de US$ 20,000 millones, según Forbes.

Murdoch cedió el control de su imperio mediático mundial a su hijo Lachlan el pasado noviembre, pasando a tener un estatus emérito.

