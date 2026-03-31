31 de marzo del 2011. Hace 15 años

LOS PRECIOS DE VIVIENDAS SUBEN EN 14 DISTRITOS

Solo tres distritos muestran caída de precios. Ventas crecerán 11% este año, según Capeco. En esta edición, los precios por distrito. Los precios de las viviendas continúan al alza, reconoció Capeco. Estima que el aumento será de 7% este año. En Carabayllo, el precio por metro cuadrado se ha disparado, pues ha tenido una variación del 94.5%.

31 de marzo del 2011. Hace 15 años. Cofide lanzará programa para que bodegas paguen facturas en mayor plazo.

31 de marzo del 2016. Hace 10 años

HUMALA SUBE SUELDO MÍNIMO Y SE ADELANTA A LOS CANDIDATOS

Ministerio de Trabajo estima que alza beneficiará a 650,000 trabajadores. PPK ahora promete elevar salario a S/ 950 y el resto dice que aumento es insuficiente. El incremento de la remuneración mínima vital elevará el ingreso mínimo legal en la minería, el sueldo diario en el agro, la asignación familiar, el aporte mínimo de Essalud, entre otros costos laborales. Los gremios empresariales advirtieron los riesgos de la decisión de Humala.

31 de marzo del 2021. Hace 5 años

CONGRESO PRETENDE PROHIBIR REDUCCIÓN DE SUELDOS EN PANDEMIA

Iniciativa califica de falta muy grave que empresas bajen remuneraciones. Proyecto también incluye a instituciones del Estado. Solo se permitirían reducciones cuando se disminuye la jornada laboral. Se plantea modificar el reglamento de la Ley General de Inspecciones Laborales.