30 de abril del 2021. Hace 5 años

KEIKO CRECE 8 PUNTOS Y ACORTA LA DISTANCIA CON PEDRO CASTILLO

Keiko tiene 34% y sube más en Lima y en el segmento C. Castillo llega a 44% con mayor apoyo en centro y sur. Tras aceptar debatir mañana, aspirante de Perú Libre sufre descompensación y se interna en clínica de Lima. Los indecisos y los que planean viciar su voto se reducen de 33% a 22% en una semana. Fuerza Popular incorpora a Luis Carranza y plantea dar crédito de S/ 10 mil millones con garantía de Cofide.

30 de abril del 2021. Hace 5 años. Exportaciones logran mayor crecimiento en 41 meses.

30 de abril del 2021. Hace 5 años

BOLSA TUVO SU PEOR CAÍDA DESDE MARZO DEL 2020

Índice referente acumula caída de 7.22% en el año. Acciones mineras son las únicas que operan en azul. Bolsa seguirá volátil en las siguientes semanas. La plaza local cayó en abril y encadena su segundo retroceso consecutivo por incertidumbre electoral. El índice referente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el mes con una pérdida de 9.60%, la mayor en 13 meses, con lo que acumula una caída de 7.22% en el año.

30 de abril del 2021. Hace 5 años

SE APLAZA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA NUEVA CARRETERA CENTRAL

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -tras un proceso- seleccionó a Francia hacia finales de marzo para que brinde asesoría técnica, mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno, para la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa del Callao. Tras casi un mes de ello, aún no se ha firmado el contrato que daría inicio a este acuerdo. De hecho, la fecha estimada inicialmente era el 28 de abril, sin embargo, Gestión supo que se aplazará hasta la próxima semana, ya que aún estaba pendiente la revisión de una documentación.