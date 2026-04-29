29 de abril del 2011. Hace 15 años

FORTUNAS DE MÁS DE US$ 50 MLLS. MIRAN AL EXTERIOR

Crecen consultas por alternativas rentables en el extranjero, ante vaivenes políticos. Clase media también desea invertir afuera. Los bonos, índices bursátiles y ETF son opciones preferidas. Conozca las ocho preguntas que hacen las familias con grandes patrimonios. La incertidumbre que se vive ha generado que las familias peruanas con importantes patrimonios busquen diversificar en el exterior su exposición al riesgo. Los que aún apuestan a la inversión inmobiliaria, como en el póquer, arriesgarán aconocer los resultados de la segunda vuelta, es decir, ‘pagan por ver’.

29 de abril del 2011. Hace 15 años. MTC exige a DP World invertir en segunda etapa del Muelle Sur.

29 de abril del 2016. Hace 10 años

OPTIMISMO DE CONSUMIDORES EN SU NIVEL MÁS ALTO DEL AÑO

Ahora dos de cada tres familias confían en que su economía estará mejor en próximos 12 meses, tan igual como se percibía en el 2006. La confianza de los consumidores en Lima Metropolitana subió por segundo mes consecutivo en abril, en momentos en que hay menos familias que perciben que habrá un aumento de precios. Asimismo, dejó de deteriorarse el mercado laboral. En tanto, la cotización del dólar en abril volvió a caer y disminuye 7% en los dos últimos meses.

29 de abril del 2021. Hace 5 años

INCERTIDUMBRE ELECTORAL GOLPEA LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE LAS AFP

Estarían afectados 5.8 millones de afiliados, cuyos aportes tienen rendimientos en rojo. Se acentuaron las pérdidas en el fondo I, así como en el fondo II, donde está el 92% de los aportantes. Diversificación del portafolio de las AFP en el extranjero ayuda a moderar la caída.