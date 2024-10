25 octubre del 2019. Hace 5 años

CRECIMIENTO DE CRÉDITOS BANCARIOS ALCANZA SU MENOR RITMO DE 19 MESES

Préstamos a medianas empresas fueron casi nulos (0.1%), debido a la ausencia de grandes obras. Pese a desaceleración, el financiamiento a las personas subió 11.5%, un mayor ritmo que en agosto. Los créditos del sistema financiero se desaceleraron en el mes de setiembre, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Para la banca y los analistas, la pérdida del dinamismo refleja que la inversión privada no minera y la demanda interna no terminan de recuperarse.

PERÚ ESTÁ EN SU PEOR MOMENTO PARA HACER NEGOCIOS DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

Descendió ocho posiciones en ranking Doing Business 2020 y se ubica en puesto 76 de 190 países. Desde el 2006 el país no aparecía en una posición tan baja en Índice del Banco Mundial. MEF señala que medición no recogeimpacto de sus medidas.

25 de octubre del 2023. Hace 1 año

ACELERAR EL GASTO ESTATAL ES CORRECTO, PERO HAY QUE ENFOCARLO BIEN

Vocero del programa de la ONU señala que la recesión económica exige ser más eficientes en el gasto social. Advierte que El Niño golpeará fuertemente a aquellos que estaban por salir de la pobreza y pasar a ser vulnerables. Diego Zavaleta Asesor sénior de Estrategia y Alianzas para AL del PNUD El representante del organismo internacional recuerda que el Perú era “campeón regional” antes de la pandemia en el combate de la pobreza. Hoy, con otra realidad, es difícil estimar su avance.