25 noviembre del 2009. Hace 15 años

ALAN LES JALA LAS OREJAS A EMPRESARIOS

Critica que empresarios no hayan arriesgado, pues solo invirtieron US$ 5,000 millones de los US$ 13,900 millones que prometieron. Confiep reconoce que no se cumplió meta, porque se subestimó la profundidad de la crisis mundial. El presidente Alan García emplazó al sector empresarial a cumplir con las inversiones a las que se comprometió el año pasado. Remarcó que el Estado, con todas sus fallas, se esforzó por mantener un alto flujo de inversión pública.

25 de noviembre del 2009. Hace 15 años. Pluspetrol ya tiene ocho lotes petroleros en la selva peruana.

25 de noviembre del 2014. Hace 10 años

SUBIRÁN EN 6% PENSIONES DE UNIVERSIDADES

Las 10 carreras con mayor cantidad de alumnos representan el 33% de la población universitaria. En el 2008 llegaban a 50%. La carrera de Administración de Empresas, que era la primera opción para los estudiantes, ha sido reemplazada por Derecho y Contabilidad. En los últimos cuatro años casi se ha duplicado el número de alumnos en Alas Peruanas, César Vallejo, Los Angeles de Chimbote y la UPC.

25 de noviembre del 2019. Hace 5 años

DEUDA DE HOGARES SUBE A NIVEL RÉCORD Y ENCIENDE ALERTAS

Desde 2010 endeudamiento se incrementa a una tasa anual de 6.4% y en agosto alcanzó los S/ 22,300. En promedio, más de la cuarta parte de los ingresos de los deudores se destina alpago de sus créditos. Equifax revela que Lima Norte tiene los niveles de riesgo más altos de incumplimiento de deudas.