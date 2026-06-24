24 de junio del 2011. Hace 15 años

PROMETE RESOLVER CONFLICTOS SIN IR CONTRA INVERSIÓN

Humala plantea uso sensato de recursos naturales con respeto a las comunidades. Evita ratificar fecha para conocer a su Gabinete. “Se hará sin ceder a las presiones”, dice. Afirma que no tiene compromisos con grupos económicos, solo con el pueblo. Banco de Crédito señala que PBI debe crecer 4.9% en resto del año para alcanzar tasa de 6%. El presidente electo ratificó su compromiso de realizar un gobierno de reconciliación que implique continuar con el crecimiento económico con inclusión social. Remarcó que acabará con la práctica de los últimos gobiernos de gobernar con un programa que no ha ganado. BlackRock, uno de los mayores fondos del mundo, mantiene su confianza en futuro del Perú.

24 de junio del 2011. Hace 15 años. Empresa de EE.UU. fabricará alfombras de lujo con alpaca.

24 de junio del 2016. Hace 10 años

EL 55% CREE QUE FUJIMORISMO NO APOYARÁ A PPK

El 51% considera que grupos sociales y sindicatos darán tiempo a Kuczynski para que cumpla sus compromisos de campaña. El 10 de julio se dará a conocer el Gabinete Ministerial. Próximo Gobierno impulsará más de 80,000 pequeños proyectos. Pedro Pablo Kuczynski puede gozar de una suerte de tregua en sus inicios, aunque el 40% de peruanos cree que está obligado a cumplir con sus promesas de inmediato. Un 55% considera que en el Gobierno de PPK habría lobbies a favor de las grandes empresas. El 46% creeque aún no ha pedido perdón a Fuerza Popular y el 60% también exige lo mismo a Keiko. La desaprobación de la excandidata se concentra en los estratos A, B y C. P.

24 de junio del 2021. Hace 5 años

CAE PRETENSIÓN SALARIAL ENTRE LOS QUE BUSCAN EMPLEO, SALVO EN LOS JÓVENES

Salario promedio mensual requerido bajó a S/ 2,876. Antes de la pandemia se solicitaba más de S/ 3,500. En los puestos junior subió a S/ 1,736, y en los senior bajó a S/ 2,977. Conozca la pretensión en ocho categorías.