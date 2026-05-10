10 de mayo del 2011. Hace 15 años

ENCUESTAS FIJAN RITMO DEL DÓLAR: CAE A S/. 2.793

La divisa sumó su cuarta caída consecutiva, alcanzando su nivel más bajo en las últimas cinco semanas. En las jornadas de ayer y del viernes se negociaron US$ 600 millones, aproximadamente, y US$ 1,300 millones el jueves. Los bancos han reducido sus tenencias en dólares de manera importante en los últimos días. La caída se produjo tras la publicación de las últimas encuestas presidenciales. Analista del Banco Santander opinó que no se volverá a repetir en los próximos días la dramática caída del dólar que se registró hace una semana.

10 de mayo del 2011. Hace 15 años. BCR espera que la inflación sea baja en mayo.

10 de mayo del 2016. Hace 10 años

EVALÚAN EL PAGO DIFERIDO DEL IGV PARA MYPES QUE VENDEN A CRÉDITO

La administración tributaria estudia las experiencias de otros países para afrontar los problemas de las microempresas. Hay 4.4 millones de trabajadores que no pagan Impuesto a la Renta porque sus ingresos mensuales son menores a S/ 2,800. En el Perú existe un millón de contribuyentes que pueden ser pasibles de fiscalización por el pago del Impuesto a la Renta y el IGV. Sin embargo, la Sunat solo fiscaliza a 12,000, señala Martín Ramos, jefe de la Sunat. EY plantea que el límite de ingresos en el RUS sea solo anual y no mensual.

10 de mayo del 2021. Hace 5 años

CAE MORA DE LAS LETRAS Y PAGARÉS DE LAS EMPRESAS, PERO AÚN NO DE LAS PERSONAS

Número de títulos valores morosos se redujo en 49% en el verano por menor actividad económica y reprogramaciones. Empresas renegocian entre ellas y dan más plazo a sus deudores antes de reportarlos. El grueso de las compañías limpia sus protestos másrápidamente. En el primer trimestre, el número de títulos valores registrados como morosos aún no recupera los niveles prepandemia. Empresas y personas usan títulos valores, como letras y pagarés, para respaldar créditos que asumen con entidades financieras y terceros. Ante el impago de estas deudas se produce el protesto del título valor, que facilita una eventual cobranza judicial.