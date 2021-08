Una carrera que no acaba en Tokio

“Quiero demostrarle al Perú que una discapacidad no te deja fuera de carrera, puedes lograr grandes cosas incluso con ella”.

Entervista Rosbil Guillen - Medalla de oro en Paraatletismo

Rosbil Guillén aceptó su discapacidad visual, pero no que el mundo creyera que por eso era imposible concretar sus sueños. Así fue que en el 2016 impuso su talento en las pistas de atletismo. Su potencial lo llevó a ganar el oro en 1,500 metros en Lima 2019. Ahora su objetivo es el primer lugar en Tokio 2020.

No es sencillo, “pero no puedo dejar que las dolencias me lleven a querer tirar la toalla en esta competencia”, asegura quien ocupó el quinto lugar en el mundial de Dubái. De cara a su presentación, junto a su entrenador Miguel Calmet, el atleta afina detalles de su preparación. “Hacemos doble turno poniendo énfasis en velocidad y estrategia”.

Señala que si bien muchas personas lo apoyan, la voz que más escucha para motivarse es la suya y el interés de mostrar al Perú que puede alcanzar grandes metas. La carrera no acaba en Tokio. Vienen el mundial de paratletismo en Japón también,los Parapanamericanos en Santiago y París 2024.

“Tenemos para rato”, sentencia orgulloso de sus avances.

Guillén admite entre risas que es un hombre de redes sociales. Difícil no serlo cuando esa es la ruta que lo conduce a generar auspicios en su carrera.

“Muestro mi trabajo de cada día y genero seguidores. Hasta el momento, Diners Club y Adidas están detrás de mi preparación”, señala. Es que practicar atletismo puede ser costoso, indica, pero ganar una medalla, mucho más. Proteínas, calzado y alimentación son parte de la larga lista de gastos por cubrir.

Existe mayor apertura de las marcas con los paradeportes

“Por nuestra parte queda demostrar que somos también atletas de alto rendimiento”.

El parabadminton se estrena como deporte paralímpico en Tokio 2020 y Pilar Jáuregui será la encargada de representar al Perú en esta primera vez.

Ella ha estado preparándose para este momento desde el primer día del 2019, siendo los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 un hito importante en esta carrera, cuando ganó una medalla de oro para el país. Para su preparación, la medallista afirma que el apoyo del IPD ha sido clave.

“Estoy en el programa de apoyo al deportista (PAD) desde el 2017. Me ha ayudado de distintas formas, ya sea desde participar en algunos torneos hasta a cubrir mis gastos de movilidad. Me traslado en silla de ruedas a los entrenamientos, incluso dos veces al día, y siempre tengo que usar taxi, lo que supone un gasto de S/ 1,600 al mes”, cuenta Jáuregui.

Asimismo, resalta el papel de la empresa privada en su carrera para alcanzar sus objetivos.

“Una de las marcas que me sigue desde ese entonces es Unacem y luego se han sumado Nike, Diners Club y ahora Gatorade”, enumera la paraatleta.

“Gracias a la visualización que le dan a los paradeportes, las marcas ahora optan mucho por nosotros”, sostiene Jáuregui, quien ha participado en diversas campañas con sus auspiciadores.

Como pez en el agua: el reto de estar entre los ocho mejores

“Esta enfermedad no ha podido derrotarme y el deporte es lo que me impulsa a levantarme todos los días”.

POR LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019 EL PERUANO RODRIGO SANTILLAN COMPITE EN NATACION 100 METROS ESPALDA MASCULINO Y LOGRANDO LA MEDALLA DE BRONCE POR EL TERCER LUGAR EN DICHA COMPETENCIA EN EL CENTRO ACUATICO DE LA VIDENA.

Con apenas 16 años, Rodrigo Santillán estará en los Paralímpicos como nadador para participar en las pruebas de 50 metros ( 2 de setiembre) y 100 metros espalda ( 25 de agosto). Camino al aeropuerto para viajar a Tokio, el joven cuenta que se siente feliz del reto que asume en su temprana carrera. Su objetivo es estar entre los ocho mejores del mundo y mejorar sus tiempos.

Detrás de su meta, con el fin de ayudar a alcanzarla, están su entrenador Iván Reyes y el área técnica de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. “Estoy muy orgulloso de representar al país y quiero dejar su nombre en alto”, sentencia el atleta que practica por las mañanas en el Centro Acuático de la Videna.

El admirador de Michael Phelps señala que una de sus mayores virtudes es la perseverancia, pero su familia es el motor que despierta sus ganas de superarse.

Por eso la polineuropatía sensitivo motora que le diagnosticaron a los 2 años no detuvo sus sueños. A los 14 encontró la natación y poco tiempo después de explotar su potencial llega a una competencia mundial, luego de haber obtenido la medalla de bronce en Lima 2019 y ocupar el noveno lugar en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica 2019 realizado en Londres.