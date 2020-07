Por Pankaj Mishra

Un espectro atormenta a las democracias occidentales. No, no es la pandemia creciente, la muerte masiva o el desempleo catastrófico. Es, si cree en Donald Trump y algunos de sus críticos, el fin de la libertad de expresión y el advenimiento de “la cultura de la cancelación”.

Trump definió la nueva amenaza a la civilización en su discurso en Mount Rushmore, en el que aseguraba que los fascistas de extrema izquierda estaban “expulsando a las personas de sus trabajos, avergonzando a los disidentes y exigiendo la sumisión total de cualquiera que no esté de acuerdo”.

Días después, un grupo de escritores conocidos como Salman Rushdie y J.K. Rowling publicó una carta abierta en la revista Harper, en la que aceptaba que las fuerzas del “iliberalismo” corrían desenfrenadas tanto en la izquierda como en la derecha, y que “el libre intercambio de información e ideas, el elemento vital de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más limitado”.

Dado el extraño momento y la naturaleza de la queja, no se siente grosero preguntar: “¿de qué están hablando?”.

Las instituciones y las empresas han podido despedir empleados a voluntad desde hace mucho. Algunas pueden haber actuado aún más apresuradamente en los últimos meses por temor a ser avergonzadas públicamente o por el deseo de estar en sintonía con el espíritu de la época antirracista.

Pero el puñado de despidos por motivos políticos, que ni Trump ni sus críticos quieren especificar, se ven eclipsados por la inmensa tragedia humana que se desarrolla ante nuestros ojos: cientos de millones de personas que pierden sus empleos y su dignidad sin culpa propia.

Además, la libertad de expresión nunca ha estado tan ampliamente disponible como en la actualidad. Tanto es así que la cacofonía de voces liberadas por los medios digitales a menudo ahoga una opinión sensata y bien informada. Trump, que suelta varias bombas todos los días, es un ejemplo de la incontinencia verbal habilitada por Twitter en los últimos años.

También es cierto que los historiadores, economistas y sociólogos pueden sostener discusiones en Twitter de una calidad que avergüenza mucho de lo que aparece en las páginas de los principales periódicos y revistas.

Esto no quiere decir que el discurso se haya restringido en los medios tradicionales. Después de casi 25 años de publicación en un amplio rango ideológico de revistas y periódicos especializados, puedo dar fe de que las conversaciones sobre casi todo, desde la economía política y las relaciones internacionales hasta la literatura y las relaciones de género, nunca han sido más vibrantes. Tampoco han presentado una variedad tan amplia de voces, del este y del sur, así como del oeste y el norte.

En la década de 1990, cuando comencé, los escritores y pensadores afroamericanos eran difíciles de encontrar en los periódicos convencionales y casi no había voces de India, y mucho menos de las partes no anglófonas de Asia. Uno o dos escritores residentes en Occidente se encargaron de articular las experiencias de naciones enteras, incluso continentes (como los elogios del New York Times para Rushdie: “Un continente que encuentra su voz”).

Hoy en día, los medios de comunicación conservadores, liberales y de izquierda presentan una multiplicidad de opiniones y análisis. Todavía se necesita mucha más variedad, la experiencia humana siempre está creciendo, y muchos editores de libros y revistas intentan sinceramente lograrlo.

Dado este progreso necesario, la imagen que Trump y los escritores altamente prominentes dibujan de horizontes intelectuales estrechos y oscuros parece totalmente irreconocible, incluso paranoica.

¿Podría ser que voces cada vez más diversas y conversaciones cada vez más ricas sean una amenaza para su libertad de expresión, más exactamente, la prerrogativa de personas famosas y poderosas de hablar extensamente sobre todo tipo de cosas sin interrupción o desacuerdo? Por ejemplo, Rowling parece decidida a tuitear su desaprobación de las personas transgénero. Ciertamente, un examen más detallado de los críticos de la cultura de la cancelación confirma la sospecha de que muchos de estos autoproclamados defensores de la libertad de expresión prefieren el monólogo al diálogo.

Trump, quien habitualmente aboga por los despidos y los boicots a sus detractores, es el principal exponente del mundo de lo que ataca. Pero el compromiso con los valores liberales tampoco es ampliamente aceptado entre los signatarios anti-Trump de la carta de Harper.

Incluye escritores que han hecho campaña contra académicos por motivos políticos (Bari Weiss, Cary Nelson), un profesor de derechos humanos (Michael Ignatieff) que delineó formas “permisibles” de tortura, periodistas (Paul Berman, David Frum, Anne Applebaum) que defendieron la guerra ilegal en Irak, un politólogo (Yascha Mounk) que aclamó el reciente golpe militar en Bolivia como un triunfo de la democracia y un novelista (Martin Amis) que propuso una “prohibición musulmana” (con cacheos al desnudo y deportaciones masivas) mucho más dura que la impuesta por Trump.

Si los culpables del terrible clima político y moral de hoy sienten ira y frustración contra ellos entre los jóvenes, es porque nunca se les ha hecho responsables. Tampoco es probable que enfrenten consecuencias profesionales en el futuro, a pesar de sus afirmaciones sobrecalentadas de que la cultura de la cancelación es otra pandemia.

Trump podría ser perder las elecciones en noviembre. Los escritores, periodistas y académicos culpables de errores crueles y terribles juicios erróneos seguirán tan arraigados como siempre.

Sin duda, esta minoría en red continuará protegiendo sus privilegios al invocar varios peligros para la libertad de expresión. Pero nadie debe confundir su temor a la obsolescencia y la irrelevancia con ningún tipo de liberalismo.