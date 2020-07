Las ventas de las casas más caras de Nueva York se desplomaron un 70% en el primer semestre, el mayor descenso entre las ciudades más caras del mundo.

Solo 41 propiedades se vendieron por US$ 10 millones o más en la capital financiera de EE.UU., frente a 137 un año antes, debido a que la pandemia de coronavirus provocó el cierre de fronteras y trastornó los acuerdos, según la firma inmobiliaria Knight Frank. La caída superó el desplome del 68% en Londres y del 61% en Hong Kong.

Sídney fue en contra de la tendencia con un aumento en las ventas, y Singapur registró solo una ligera disminución, según un informe de Knight Frank el miércoles.

“Todos nuestros mercados internacionales han sufrido el impacto del COVID-19, y la mayoría estuvieron paralizados totalmente durante varios meses a medida que se implementaron diversas medidas de aislamiento a nivel mundial”, señaló Paddy Dring, responsable mundial de ventas exclusivas de Knight Frank, en un comunicado enviado por correo electrónico.

A pesar de la caída del número de transacciones a nivel mundial, los valores de los acuerdos fueron generalmente más altos, según el informe. El valor medio de las transacciones mundiales para propiedades súper exclusivas aumentó a US$ 20.7 millones en el período de marzo a junio desde los US$ 18 millones un año antes. Londres registró el mayor incremento y también encabezó las clasificaciones mundiales con un valor medio de transacción de US$ 38 millones.