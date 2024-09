La leyenda del baloncesto Michael Jordan encontró comprador para su mansión ultra personalizada en los suburbios de Chicago y se dispone a poner fin a una saga de años para vender una de las residencias más emblemáticas de la zona.

La mansión, ubicada en Highland Park, un barrio en las afueras de Chicago, se vendió el domingo, según Katherine Malkin, del agente inmobiliario Compass Inc., quien declinó dar más información sobre la operación.

Construida en 1995, durante la época de mayor esplendor de Jordan en los Chicago Bulls de la Asociación Nacional de Baloncesto, la residencia ocupa un terreno de tres hectáreas y tiene nueve dormitorios y 19 cuartos de baño, según un anuncio público.

La mansión, de 5,200 metros cuadrados, cuenta con una cancha de baloncesto cubierta, una “sala de cigarros” y un gimnasio. El famoso número 23 de su camiseta en el equipo adorna el portón de entrada.

La propiedad se puso a la venta originalmente en 2012 con un precio de US$ 29 millones, u US$ 887 por pie cuadrado (unos 0.09 metros cuadrados). Tras una serie de rebajas, el precio llegó a US$ 14.9 millones en 2015, donde se ha mantenido desde entonces. Crain’s Chicago Business fue el primer medio en informar sobre la venta.

Michael Jordan, ex jugador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), escucha al presidente de Estados Unidos, Barack Obama (no aparece en la foto), hablar durante una ceremonia de la Medalla Presidencial de la Libertad en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el martes 22 de noviembre de 2016.

El mercado inmobiliario de lujo de Chicago ha experimentado movimientos en los últimos meses, a pesar de una desaceleración a nivel nacional en la compra de viviendas, aunque algunas propiedades se han vendido con grandes descuentos.

El mes pasado, una lujosa mansión de ocho parcelas en el acaudalado barrio de Lincoln Park se vendió por US$ 15 millones, tras haberse puesto a la venta inicialmente en US$ 50 millones hace ocho años.

Jordan dejó los Bulls en 1999 y se convirtió en copropietario de los Washington Wizards. Posteriormente fue propietario mayoritario de los Charlotte Hornets, antes de acordar la venta de su participación el año pasado por US$ 3,000 millones.