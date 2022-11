La fiesta deportiva que se realizará en el medio oriente viene generando gran expectativa. Y es que el Mundial Qatar 2022 también será una oportunidad para que ese país continúe mejorando su economía. Para llevar a cabo un evento de gran magnitud se requiere de varios patrocinadores y en esta ocasión no será la excepción. Con ello también se beneficiará a las distintas empresas cuyos nombres aparecerán a lo largo del torneo.

Qatar estará ante los ojos del mundo durante un mes, desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, por la realización del mundial de fútbol que congregará a las 32 mejores selecciones del mundo y a miles de turistas.

El máximo evento deportivo también servirá para que la economía de Qatar continué teniendo mejorías y esto se logrará gracias a las distintas empresas internacionales que financiarán la realización del certamen.

Ante ello, la Fifa señaló que para la realización del mundial se requería de una inversión de 1,696 millones de dólares. Esto también beneficiará a las compañías para que su marca se vea a nivel mundial durante el evento.

El turismo aumentó con el Mundial Qatar 2022 (Foto: AFP)

¿Cuáles son las industrias que financian el mundial?

Para conocer mejor sobre el tema, el portal Business Insider, recoge información de “What fans want: The 2022 world football report” de Nielsen, donde se precisa que el 67% de los hinchas del fútbol creen que la marca de una empresa tiene mayor actividad si es que patrocina un determinado evento deportivo.

Se debe precisar que son 11 las industrias que financiarán el Mundial Qatar 2022, según el citado portal.

1. Alimentos envasados

Uno de los primeros productos que aparecen en esta lista son los alimentos envasados con una participación de un 3.6%

Aquí se ven a reconocidas marcas como China Mengniu Dairy Company, Frito-Lay, entre otras.

2. Bebidas

Las bebidas no alcohólicas aparecen en esta lista con un 15.8%. Para el Mundial Qatar 2022 tendrán una participación un poco menor a la que tuvieron en Rusia 2018, con su 17.3%.

Una de las marcas más conocidas en este rubro es The Coca-Cola Company.

3. Telecomunicaciones

Con una participación del 6.2% también se hará presente las empresas de telecomunicaciones. Entre ellas destacan Claro, Ooredoo, entre otras.

4. Turismo

El turismo es un factor importante dentro de la realización del certamen deportivo y aparece con una participación de 13%.

Si bien son muchas las marcas que tendrán presencia en el mundial, una de las más conocidas es Qatar Airways.

5. Restaurantes

Con un 5.9% aparecen los restaurantes de comidas que se han convertido en los preferidos del público. Entre ellos destacan McDonald’s y otros.

6. Automovilismo

El rubro de autos también participa con un 9.5%. Algunas de las marcas más representativas son Hyundai Motors, Kia, entre otras.

Copa Mundial Qatar 2022 (Foto: AFP)

7. Finanzas y banca

Las finanzas y banca no podían quedarse afuera y aparecen en la lista con un 8.9% de participación.

Empresas como VISA, Algorand y otras serán vistas por el mundo.

8. Ropa deportiva

Al igual que en otros eventos deportivos, la ropa exclusiva para deportistas también se encuentra dentro de esta lista con un 11.8%.

La marca deportiva Adidas, entre otras, también se harán presente en este importante evento.

9. Electrodomésticos

Los bienes de consumo personal también se hacen presente en el mundial con un 5.1%. Entre las marcas conocidas están Hisense, VIVO, entre otras

10. Cerveza

Las marcas de bebidas alcohólicas también se harán presente en Qatar. Por ello, participarán con un 2.7%.

11. Construcción

Las construcciones e inmobiliarias también patrocinan el evento deportivo más importante del mundo. En esta ocasión lo harán con un 9.5% de participación. Entre ellas aparecen Wanda Group y otras.

La fiesta del Mundial Qatar 2022 ya se vive en todo el planeta (Foto: AFP)

¿Cuáles son las sedes del Mundial Qatar 2022?

Las sedes donde se realizará la Copa del Mundo Qatar 2022 son las siguientes:

Jor

Lusail

Doha

Rayan

Al Wakrah

¿Cuánto cuesta un pasaje de Lima a Qatar?

La emoción del fútbol ha llegado a límites inimaginados. Las personas desean viajar a Qatar, pero muchos no saben cuánto deberán pagar para volar desde Lima hasta esa ciudad.

Según el portal Directorio Horeca, para hacer este vuelo se deberá pagar 2,389 dólares aproximadamente. Y el vuelo es de más de 34 horas con escala en Madrid (España).

¿Cuánto valen las entradas para los partidos?

Otra de las preguntas frecuentes que muchos se hacen es respecto al valor de las entradas para ver los partidos del Mundial Qatar 2022. Ante ello, Sporting News señaló que los boletos para los encuentros de la primera fase son los mas cómodos.

Entrada para los partidos de la primera fase: 69 dólares.

¿Quiénes cantarán en el Mundial Qatar 2022?

Todo está listo para la realización del Mundial Qatar 2022, incluso, ya se ha determinado quiénes serán los artistas que estarán presentes en este gran evento deportivo.

De acuerdo a El Clarín, dos artistas conocidos mundialmente cantarán durante la inauguración. Se trata de Shakira, la cantante colombiana y de los ídolos del K-Pop, BTS.

¿Qué otros artistas estarán presentes en el Mundial Qatar 2022?

La cantante Shakira y el grupo surcoreano BTS, no serán los únicos que estarán presentes en el Mundial Qatar 2022, pues un nutrido grupo de artistas también hará vibrar al público con sus canciones. Ellos son: