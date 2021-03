Para elegir el bloqueador perfecto se debe tomar en cuenta la textura del mismo, el tipo de piel, la sudoración, las actividades diarias que se hacen, la edad y que no vaya a contribuir con el contagio o recolección de partículas con covid-19.

La luz del sol es básica para la salud en general, por la síntesis de la vitamina D, porque tiene un impacto positivo en el estado de animo y en la salud en general, sin embargo, debe tener una dosificación por los rayos ultra violetas de sol que pueden causar daños en la epidermis de la piel.

Pero como nosotros no podemos dosificar rayos ultra violetas, los científicos crearon algunos elementos para protegernos de esta radiación. Esos elementos llamados protectores solares se miden en base a un sistema de protección solar que no permite filtrar los rayos del sol y que estos lastimen la piel. Impiden por completo que la radiación alcance a la piel.

Acerca del protector solar, este medio conversó con Martina Gómez, dermaticista del Centro de Terapias Alternativas y de Antienvejecimiento y con Sandro Tucto, dermatólogo de la Clínica Ricardo Palma.

Para comenzar ambos expertos concordaron en que el nivel de protección solar numérico que se debería utilizar en los protectores solares se ha uniformizado y que la recomendación final es utilizar bloqueadores con factor de protección solar (FPS) no menores a 30 FPS y de preferencia uno de 50 FPS.

“Una recomendación es que el FPS sea de 50+ porque nos da la seguridad que al aplicarlo tengamos suficiente protección frente a la radicación. Valores menores se emplean ya cuando se quiere utilizar el protector solar como bronceador, no protege tanto y eso permite que pasen algunos rayos la radiación, lo que ocasiona un bronceo sin causar estragos a la piel”, dice el dermatólogo Sandro Tucto.

La dermaticista Martina Gómez añadió que “tiene que haber una protección completa de los rayos UVV, que vaya entre 30 y 50, ya que tienen un porcentaje de protección entre un 95% y 97% de la radiación y no generan toxicidad. Hay algunos sistemas europeos que dicen 30+ o 50+ y aluden a que tienen dentro de su composición elementos que aproximan a un 99% la protección sin generar toxicidad.”

Tucto explicó que el uso de los protectores solares depende mucho de la actividad que desarrolle la persona y también de la persona que lo use, si es un niño, un joven o una persona mayor o hay especificaciones que son para el tipo de piel, grasosa, seca, varios condicionamientos que hacen que elijamos determinados protectores.

Martina Gómez dejó algunas recomendaciones de protectores solares dependiendo de tipo de piel de cada persona, así como las actividades diarias y sudoración de la piel.

Protectores solares en gel: mantienen la piel matte, especiales para ser usados en la piel grasa, recomendable para varones.

Bloqueador en emulsión: recomendable para las pieles secas, que tienen más tendencia a mancharse que una piel grasa porque esta desprotegida.

Protectores con ácido hialurónico: estos se pueden poner hasta en los parpados, sirve para utilizar con el maquillaje y al mismo tiempo que protegen, también hidratan.

Bloqueadores que evitan al daño al ADN celular: tiene factor de protección solar 50, cuesta S/10 soles más que los bloqueadores normales y es recomendado en personas que tengan actividades al aire libre, las que tengan niveles altos de estrés o aquellas que estén mucho tiempo en la PC.

Siempre recordando que cualquier bloqueador de factor 30 FPS da un tiempo de protección de 300 minutos aproximadamente (5hrs), este tiempo de protección se acorta de acuerdo al nivel de sudoración.

Se recomienda que una hora antes de que caduque ese tiempo del bloqueador se vuelva a retocar.

Se debe esparcir el bloqueador en un tiempo de 30 segundos en toda la cara a pesar de que el producto diga no masajear.

Se esparce de una manera pareja en el rostro para que forme una película homogénea.

El coronavirus y la protección solar

El uso del bloqueador durante la pandemia debe ser cuidadoso. Según recomendó el dermatólogo Sandro Tucto no se aconseja emplear algún producto que adhiera a la piel de manera cremosa o pegajosa porque lo virus se fijan en esos materiales espesos. “Los bloqueadores solares más ligeros, más acuosos, más líquidos y los más fluidos que no generen grasa, brillo, que no se sientan en la piel como mantecosa.”

“Las medidas de cuidado nunca son exageradas, si sales de compras usa solamente el bloqueador no te maquilles, no generes una sensación untuosa que sirva de elemento contaminante para cualquier micropartícula portadora de coronavirus, no hay estudios de cuanto vive el coronavirus y ante la incertidumbre mejor cuidarse”, recomiendo por su parte Martina Gómez.

Con respecto a los cuidados que se debe tener con la piel en tiempos de pandemia y verano. El sudor, la mascarilla, la temperatura, prolifera las salinas y allí se forman sustancias químicas que irritan la piel por la oclusión, que también provoca roce y presión sobre la misma.

El roce constante de la mascarilla lastima la piel, y trae problemas como el acné, rosácea, entre otras complicaciones. Aquí algunos consejos sobre como tratar la piel, del rostro, sobre todo, antes y después de utilizar el protector solar.

Se empieza por la limpieza del rostro con jabones en barra o geles limpiadores, así como el agua micelar.

Después utilizar ácido hialurónico, para que se hidrate la piel y la mascarilla no roce tanto.

Se coloca el protector solar luego de hidratar la piel, se esparce armoniosamente por la piel 30 segundos y se deja secar por 4 o 5 minutos. Luego ya se coloca la mascarilla

Al regresar a casa, se retira el exceso cremoso del bloqueador lavando la cara con jabón para rostro. Utilizo un pañito o una motita de algodón con jabón y la roto ascendentemente por todo el rostro y cuello.

Enjuagar bien y secar con papel el rostro, se debe tener cuidado con las alas de la nariz y los ojos.

Si la piel quedó muy seca se puede untar sobre el rostro aloe vera o té verde. Este último es un antioxidante que mejora las estructuras celulares. Si tengo más de 50 años coloco productos de nutrición, si tengo entre 20 o 30 años pongo productos de hidratación.

Los expertos en la piel recuerdan que la piel del rostro requiere más cuidado porque la piel del resto del cuerpo es mucho más gruesa. En el cuerpo se debería utilizar bloqueadores de mínimo 30 FPS y renovarse cada cuatro horas. Si es de 50 FPS, se debe renovar cada siete horas. De preferencia se debe utilizar un protector solar para el rostro que sea especialmente para la piel de la cara. Sin embargo, el resto de bloqueadores son útiles de igual manera.