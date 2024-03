“Es un hito histórico. Responde a la difusión que se viene haciendo desde hace años dentro y fuera del Perú. El arte es un ecosistema. Y dichos esfuerzos nos han llevado a este momento tan importante”, afirma Talía Durand, presidenta del Comité de Subasta del Museo de Arte de Lima (MALI).

El MALI ha tenido un rol clave en la mayor exposición de artistas locales fuera del país. Desde hace varios años, el museo ha impulsado el arte contemporáneo peruano, el moderno y el popular. También ha sido vitrina para el arte amazónico (las obras de Chonon Bensho, que han concitado interés de varios países, también forman parte de la colección del MALI), la fotografía y, más recientemente, el arte textil.

El buscador de ilusiones de David Herskovitz (1996). Es la obra más cara de la subasta, con un valor estimado de US$ 45,000 - US$ 47,000. (MALI)

Los miembros de sus comités, que en muchos casos también son coleccionistas, constantemente participan de ferias y otros eventos en Europa y Estados Unidos donde promueven la escena artística local. Y entre estos espacios de difusión, explica Alberto Rebaza, presidente del Consejo Directivo del MALI, las subastas del museo, que se realizan dos veces al año, también han acompañado el proceso. Sobre todo, con su reciente enfoque de internacionalización.

Subasta de abril

El 6 de abril en la Casa Prado (Miraflores) se llevará a cabo la XXXI Subasta de Arte del MALI. Talía Durand comenta que una de las particularidades de esta edición será la presentación de microsesiones.

“Vamos a destacar diferentes corrientes. Habrá una microsesión de fotografía, de arte contemporáneo, arte moderno, artes aplicadas. También una con obras de artistas que serán presentados en la Bienal de Venecia de este año”, afirma la presidenta del Comité de Subasta del MALI.

Esta ocasión será la tercera en la que también se podrá pujar por las obras a través de la plataforma virtual Bidsquare. Así, interesados de cualquier parte del mundo podrán adjudicarse obras si así lo desean. De igual forma, habrá tres espacios “satélites” desde donde se podrá seguir la subasta: uno en la galería Albarrán Bourdais (Madrid) y otros dos en Londres y Miami, en casa de coleccionistas.

Rostro de mujer de Sérvulo Gutiérrez (1953). Valor estimado: US$ 5,000 - US$ 5,500. (MALI)

Los precios de las obras oscilan desde los US$ 150 y llegan hasta los US$ 45,000 aproximadamente. Por la dinámica de la subasta, podrían terminar muy por encima de estas cifras. En la edición de mayo del 2023, una obra de Fernando de Szyszlo se adjudicó por US$ 80,000 y su precio base fue de US$ 50,000.

“La subasta del MALI tiene un doble componente: es posible hacerse de una obra interesante y, al mismo tiempo, apoyar al museo”, afirma Alberto Rebaza (lo generado por las subastas representan entre el 5% y el 10% de los ingresos anuales del MALI). Además, considera, se ha convertido en una fuente de aprendizaje y desarrollo de la escena artística.

Composición de Elena Izcue (1950). Valor estimado: US$ 3,500 - US$ 4,000. (MALI)

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

SOBRE EL AUTOR Moisés Navarro Palacios Editor central del diario Gestión. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).