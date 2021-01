Inés Hochstadter llegó a la empresa de viajes online Despegar en el 2015, luego de una trayectoria de 12 años por las áreas comerciales y de gestión de compañías de retail y tecnología. La adaptación al nuevo rubro, cuenta, fue natural. “Me sentí en casa desde el primer día”. Desde el 2019 es la gerente general de Despegar y en esta entrevista nos cuenta más acerca de su gestión.

¿Cómo afectó la pandemia a su sector?

En Despegar este ha sido uno de nuestros momentos más desafiantes, pero gracias a la presencia a nivel regional y a las distintas decisiones que se tomaron hemos podido suavizar el impacto.

¿Hubo despidos?

Sí, con mucha pena, en Perú y a nivel regional. Para sobrellevar estos meses con poca venta y que claramente no se van a recuperar hasta fines del 2021, se tuvieron que tomar decisiones dolorosas y dentro de ellas estaban la salida de gente muy valiosa.

¿Qué tan difícil es comunicar un despido?

Es muy difícil porque ha tenido que salir gente cercana, que se volvió muy amiga. Tratamos de hacerlo de forma transparente, humana e intentar de que la salida sea de forma digna dentro del momento complicado que tocó.

¿Cómo se adaptó al teletrabajo?

Al principio fue un reto. Tengo dos hijas pequeñas y había que organizar el teletrabajo, el home school y más cosas. Al final uno encuentra la manera de salir adelante y te acostumbras. Pero al principio fue muy difícil.

¿Extraña la oficina?

Sí, extraño la interacción con los equipos, el café del pasillo, las conversaciones. Eso es superimportante y no nos gustaría que se pierda al momento de retornar.

¿Está de acuerdo en adoptar un formato mixto cuando se pueda volver a la oficina?

Se está evaluando si al volver se trabajará así. Personalmente, no creo que todo el mundo vuelva a trabajar de 8 a 6 dentro de una oficina como antes. Lo que sí creo es que este formato mixto puede ser una salida. Ir un par de días a la oficina y trabajar un par de días desde casa.

Cambiando de tema, ¿cómo elige a las personas que trabajan más cerca de usted?

Valoro mucho el compromiso, la honestidad, la transparencia y las ganas de hacer las cosas. Si alguien me dice que a las 10 p.m. me manda algo, quiero estar segura que si entro a mi correo a las 10 con 1 minuto, estará allí. Eso genera confianza.

¿Le ha pasado que alguien no cumplió?

Me ha pasado y creo que en esos casos es clave la comunicación y el feedback constante. He aprendido a decir las cosas en el momento, siempre con respeto.

¿Y le ha tocado que alguien le hiciera notar algún error suyo?

Me ha tocado varias veces. Se toma de la mejor manera posible y se aprende. Si no te lo dicen, no lo vas a cambiar. Cuando haces el cambio que se te pide, luego ves los resultados positivos no solo para uno mismo, sino para la empresa.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer?

Tengo dos hijitas de 6 y de 3 años, así que tratamos de disfrutar con ellas el fin de semana. Salimos a pasear, a montar bicicleta, a disfrutar de espacios al aire libre.

¿Y antes de la pandemia?

Disfruto bailar, llevaba clases de baile antes de la pandemia. Y viajar siempre que puedo, viajo o trato de crear la oportunidad para irme de viaje. Con amigos, con familia o con mi pareja. Siempre trato de disfrutarlos, incluso los de trabajo.

Ficha técnica

Nombre: Inés Hochstadter

Cargo: Gerente general de Despegar.

Estudios: MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y bachiller en Administración de la Universidad del Pacífico (Perú).

Datos

Viajes. Hochstadter sostiene que los destinos internacionales con más demanda desde que se puede viajar son Miami, Cancún y Nueva York. Asimismo, calcula que el tiempo de estadía ha aumentado por el teletrabajo, pasando de 3 a 5 días a permanencias de una semana.