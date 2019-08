Rakuten Inc. está planeando producir una película con Derek Kolstad, el creador de la serie cinematográfica "John Wick” conforme el minorista web y proveedor de telefonía móvil japonés apuesta al contenido original en internet.

La compañía, con sede en Tokio, se ha asociado con The H Collective Inc. para crear una productora de películas, dijeron en un comunicado. Los proyectos incluirán el thriller de terror de Aaron W. Sala "The Beast", dirigido por Christine Crokos, y "The Remainders", un thriller de venganza escrito por Kolstad.

Rakuten está siguiendo el ejemplo de Amazon.com Inc. y Alibaba Group Holding Ltd., dos gigantes del comercio electrónico que han invertido miles de millones en contenido original para atraer a más clientes, a medida que compiten con Netflix Inc. La unidad japonesa de Amazon y Netflix han afianzado su presencia en el mercado japonés. No obstante, Rakuten también tiene como objetivo distribuir contenido fuera de su país de origen.

La empresa conjunta, Rakuten H Collective Studio, también creará música, cómics y juegos "basados en el contenido de las películas y venderá oportunidades de publicidad a través de la promoción de productos en películas", dijo.

Rakuten ha sido tradicionalmente una empresa centrada en el mercado interno, generando aproximadamente el 80% de sus ingresos en Japón. Pero Hiroshi Mikitani, fundador y responsable ejecutivo de Rakuten, se ha esforzado en aumentar la presencia de la marca de la compañía en el extranjero, con una participación en Lyft Inc. y el patrocinio de los equipos de fútbol FC Barcelona y Golden State Warriors.