Antes de tener 65.6 millones de seguidores en TikTok, Charli D’Amelio solo era una adolescente más de Connecticut, EE.UU., que pasaba sus días entre la escuela y competencias de baile. Hace apenas un año, la joven de 16 años subió su primer video a la red social de la generación Z y ya es la más famosa en ella.

Pero ¿por qué ella haría historia? D’Amelio se convirtió en la primera figura de TikTok en aparecer en un comercial del Super Bowl. Era su mejor momento y no dudó en aprovecharlo. No solo la agencia de talentos UTA firmó un contrato con ella, sino con su familia entera, tal como anuncia el portal The Hollywood Reporter.

La familia se suma al negocio

Así, su hermana Dixie D’Amelio, de 18 años, y sus padres Marc y Heidi D’Amelio, ponen su granito de arena para construir una marca. “La agencia está preparada para trabajar con la familia D’Amelio en contenido digital, giras en vivo, podcasts, libros, televisión y licencias y endosos”, según cuenta el portal Business Insider.

Hasta ahora, UTA ya ha marcado uno de los objetivos de carrera de Charli: bailar junto a su ídolo Jennifer López. Pero su talento en el baile también le ha permitido compartir escenarios con los Jonas Brothers como telonera.

En cuanto al resto de los D’Amelio, todos los integrantes de la familia tienen ahora una cuenta en TikTok. Incluso el padre, que fue político postulado como republicano para el Senado estatal de Connecticut; y los cuatro perros de la familia: Belle, Rebel, Cali y Codi.

Oportunidades

Después de viralizar sus videos de coreografías y comedias con sincronización de labios, D’Amelio se convirtió en miembro de Hype House. Se trata de vivir junto a otros ‘tiktokers’ en una mansión de Los Ángeles y generar contenido con ellos para la plataforma china.

Además, antes de la pandemia, la firma italiana de moda Prada la invitó a sus desfiles, y el humorista Jimmy Fallon la invitó a su programa “The Tonight Show”. Cuando este le consultó sobre la clave de su éxito, D’Amelio, que ha grabado videos sosteniendo un café con leche de Dunkin Donuts, respondió: “Solo tienes que ser auténtica. No puedes forzar una sonrisa”.

¿Y qué aprendió sobre hacer videos? “Siempre filma en el baño. Tiene la mejor iluminación”, respondió entonces.

La intención de D’Amelio al aparecer en el programa fue promover su asociación con Unicef. Trabajaron en una campaña para crear conciencia sobre el acoso cibernético. Pero no es la primera vez que la menor de las D’Amelio se une a un trabajo social. Aprovechó su imagen para vender boletos en su primer encuentro y saludo con sus seguidores

De hecho, abrió un canal en YouTube solo para promocionar este evento, cuyos fondos reunidos fueron a la caridad. Ahora, con apenas nueve videos en la plataforma, D’Amelio ya tiene 9 millones de seguidores.

EN CORTO

Nuevo mercado. Ahora las agencias ofrecen a sus clientes digitales el acceso a marcas como Nike, Samsung, Universal y Amazon. Además, los ayudan a ingresar al mundo del entretenimiento tradicional (como películas, música y televisión). Los agentes obtienen entre el 10% y 20% de los ingresos de los influencers, explica Business Insider.