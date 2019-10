Seis años después de que se emitiera el último episodio de la serie “Breaking Bad” y mantuviese expectante a más de 10,3 millones de personas, según la consultora Nielsen, se estrenará por streaming la película “El Camino”. Este producto cinematográfico que se verá a través de Netflix revelará lo ocurrido con el personaje Jesse Pinkman. El estreno de la película escrita y dirigida por Vince Gilligan estará disponible en Perú a partir del 11 de octubre a las 2:00 a.m.

En cinco temporadas, “Breaking Bad” narró la historia de Walter White, un tímido profesor de química al que le diagnostican cáncer al pulmón. En medio de este conflicto, el también conocido como “Heisenberg”, decide aliarse a un ex alumno con problemas de drogadicción, Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. Bajo el propósito de reunir el dinero suficiente para que su familia no sufra carencias económicas, se convierte en un reputado traficante de metanfetaminas con ayuda de Pinkman.

El éxito frente a la competencia

“Breaking Bad” sacó alta ventaja a series como “Mad Men”. Así lo revelaron las cifras de audiencia en su episodio de despedida. Este logró triplicar la cifra más alta obtenida por ‘Mad Men’ en su historia: US$3.5 millones en el estreno de su quinta temporada, informó el portal La Vanguardia.

Además, una semana antes de la emisión de su capítulo final, “Breaking Bad” fue acreedora de un premio Emmy en 2013 a mejor serie dramática estadounidense.

El precio de las celebridades

El éxito de la serie también se reflejó en los ingresos de los protagonistas. Bryan Cranston, el actor que interpretaba a Walter White, recibió US$ 225,000 por capítulo. Entre tanto, su compañero Aaron Paul recibió US$ 150,000, informó el semanal norteamericano TV Guide. Si se multiplica por los ocho episodios de la última temporada, se puede concluir que la participación de Cranston sumó US$ 1.8 millones y Paul US$ 1.2 millones

Así, Bryan Craston cobraba lo equivalente a la remuneración de todo el reparto de la comedia ‘How I met your mother’.