Cada miércoles, después de un ajetreado día en las oficinas de Signify Perú, Antonio Gonzales cambia el terno por los chimpunes. El country manager se alista para jugar fútbol con sus colaboradores. Este es el único momento en que puede ser el ‘Paolo Guerrero’ de su equipo, pues en la oficina le toca asumir el rol de ‘Ricardo Gareca’. El líder de 41 años, que busca a través del deporte conocer más a sus compañeros, señala que “los gerentes son los responsables de que se hagan los goles de la compañía”.

¿Cómo pasó de ser capitán a entrenador en el mundo de los negocios?

Cuando era un gran vendedor de proyectos, mi jefe me dijo: “En algún momento tienes que colgar los chimpunes, pasar del campo al banquillo de los entrenadores”.

¿Todos los jugadores saben entrenar?

No. Y aunque a nadie le gusta cometer errores, son indispensables en la formación. Soy bastante reflexivo. Después de una reunión con clientes, un examen e incluso de esta entrevista voy a pensar cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. Y eso hace que esté en constante mejora.

¿Qué es lo más difícil de dirigir a un equipo?

Que cada miembro explote su potencial. Mi trabajo como líder es limpiar los obstáculos que lo evitan. No es fácil porque tenemos objetivos a corto plazo que a veces debemos priorizar.

¿Cómo sus exjefes promovieron su crecimiento?

Me sacaban de mi zona de confort. Pasé de una unidad de negocio muy tecnológica en la que hablaba de eficiencia energética y automatización de edificios a un negocio de retail.

¿Cómo fueron los primeros meses?

Difíciles. Llegaba a casa agotado y frustrado porque tenía que cambiar toda mi forma de pensar y no podía conseguir los resultados que quería. Pero esa experiencia me permitió llegar a Signify.

¿Alguna vez pensó en “tirar la toalla”?

Sí. Me llegó una propuesta de startup. Fue una buena decisión aceptarla porque me permitió reengancharme con mi espíritu tecnológico.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Trabajé de practicante en un canal de televisión. Estuve de la mano de un profesor que prometió enseñarnos cómo se diseñan las estaciones de radio difusión a nivel nacional.

¿Y no fue así?

Estábamos muy entusiasmados con la tarea, pero esta se redujo a llevar expedientes al ministerio. Bromeaba con mi colega de escritorio sobre si habíamos aprendido algo. Solía decir: “¡Claro! ahora perforo folios cada vez más gruesos”.

Se lo tomaba con humor...

Hay que estar abierto a lo que venga. Las personas deben tener la habilidad de adaptarse y tomar las cosas de forma positiva.

¿Cuáles son sus hobbies?

Además del fútbol, me apasiona la literatura. Cuando encuentro algunos espacios agarro un libro y me quedo unas horas leyendo. En realidad, diría que son minutos.

¿Quién es su autor favorito?

Mario Vargas Llosa. Aproveché la FIL porque se le hizo un homenaje. Agarré bastantes libros que todavía tengo pendiente de leer. Parecía mi esposa yendo de shopping.

¿Y también le gustaría escribir?

Me hubiese gustado pero no tengo el talento. Y, por ahora, no está dentro de mi ‘wish list’ (lista de deseos).

¿Qué deseos alberga su ‘wish list’?

(Ríe) Ser un buen papá, esposo y generar ciertos hábitos en mí que me ayuden a ser mejor colega y líder. También, aprovechar el tiempo para viajar y leer.

Hoja De Vida

Nombre: Antonio Gonzales. Cargo: Country manager de Signify Perú. Estudios: Ingeniería electrónica en la UNI.



En Corto

Rol. Antonio Gonzales lidera por primera vez una unidad de negocio consolidada, “no solo una pequeña o nueva”. Aunque la empresa le permite hacer trabajo desde casa, “trato de estar en la oficina la mayor parte del tiempo. Así conozco a los colaboradores de cerca. Les pregunto cuántos niños tienen”, cuenta el gerente, que tiene dos hijos. Al mayor le inventa historias sobre ‘el Enzo del futuro’. “Muchas veces no le gusta porque le digo que tendrá novia”, dice entre risas.