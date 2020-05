Filtros HEPA y Filtros MERV: Estos tipos de filtros atrapan y almacenan bacterias, virus, alérgenos como el polen y el moho y COV´s, pero no los eliminan. No generan residuos químicos, pero necesitan un mantenimiento constante (cambios) y su capacidad de filtración depende del tipo de filtro aplicado, no siendo lavables ni reutilizables.