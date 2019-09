Los primeros usuarios de móviles 5G solo podrán presumir Los móviles 5G no ofrecen a los usuarios garantía de futuro porque la tecnología no ha madurado y continuará evolucionando, mientras que un teléfono 4G nuevo seguirá siendo un dispositivo de vanguardia en dos años, escribieron Lane y Chen. En concreto, los primeros teléfonos 5G no pueden acceder a las bandas de ondas milimétricas que se agregarán en los próximos años para cumplir con la promesa de alta velocidad y baja latencia de la tecnología.

