La empresa —más conocida por sus sistemas de inteligencia artificial para centros de datos— también presentó nuevas herramientas y modelos de software en vísperas de la feria Computex de Taiwán. Nvidia considera que el auge de la IA generativa es una nueva revolución industrial y espera desempeñar un papel importante cuando la tecnología se traslade a los computadores personales, afirmó el director ejecutivo en un discurso inaugural en la National Taiwan University.

Nvidia ha sido la principal beneficiaria de una avalancha masiva de gasto en IA, lo que ha contribuido a convertir a la empresa en el fabricante de chips más valioso del mundo. Pero ahora busca ampliar su base de clientes más allá del puñado de gigantes de la computación en la nube que generan gran parte de sus ventas.

Como parte de la expansión, Huang espera que un mayor número de empresas y organismos públicos adopten la IA, desde constructores navales hasta desarrolladores de fármacos. Huang retomó los temas que expuso hace un año en el mismo lugar, incluida la idea de que quienes no dispongan de capacidades de IA se quedarán atrás.

Huang dijo que la próxima plataforma de IA Rubin utilizará HBM4, la siguiente versión de la memoria esencial de gran ancho de banda que se ha convertido en un cuello de botella para la producción de aceleradores de IA, cuando el líder SK Hynix Inc. tiene prácticamente agotadas sus existencias hasta 2025. Por lo demás, no ofreció especificaciones detalladas de los próximos productos, que seguirán a Blackwell.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, busca reforzar la presencia de la empresa en IA con nuevos productos.

Nvidia empezó vendiendo tarjetas de juegos para computadores de escritorio y esa experiencia está entrando en juego a medida que los fabricantes de ordenadores se esfuerzan por añadir más funciones de IA a sus máquinas.

Para ayudar a los creadores de software a llevar más capacidades nuevas a los PC, Nvidia ofrece herramientas y modelos de IA preentrenados. Se encargarán de tareas complejas, como decidir si los datos se procesan en la propia máquina o se envían a un centro de datos a través de internet.

Por otra parte, Nvidia presenta un nuevo diseño para servidores basados en sus chips. Empresas como Hewlett Packard Enterprise Co. y Dell Technologies Inc. utilizan el programa MGX para acelerar la comercialización de productos destinados a empresas y organismos públicos. Incluso sus rivales Advanced Micro Devices Inc. e Intel Corp. están aprovechando el diseño con servidores que incorporan sus procesadores junto a los chips de Nvidia.

LEA TAMBIÉN: Nvidia supera ampliamente expectativas del mercado en primer trimestre gracias a IA