Apple presentó este martes, en medio de gran expectativa, su nuevo dispositivo móvil, el iPhone 11, en sus versión básica, Pro y Pro Max.

La tradicional ceremonia de presentación se realizó en su sede de Cupertino (California, EE.UU.), precisamente en el auditorio Steve Jobs, en su campus de Silicon Valley, ante de prensa especializada de todo el mundo.

Con el habitual secretismo con que Apple maneja este tipo de presentaciones, este martes por fin se pudo conocer las características del iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, aunque para muchos lo más importante era conocer los precios que se manejan en relación de cada modelo.

El iPhone 11 tendrá un precio de US$ 699, la versión Pro estará en el mercado por US$ 999, mientras que el Pro Max costará US$ 1,099.

Los precios del iPhone 11, al final de su presentación en el auditorio Steve Jobs. (Foto: Captura)

iPhone 11

Sobre el iPhone 11, su principal novedad son las dos cámaras posteriores, un gran angular y un ultra gran angular, en un marco cuadrado, lo que modifica parcialmente el clásico diseño del dispositivo.

El iPhone 11 básico tendrá un costo de 699 dólares. (Foto: Captura)

El ultra gran angular incluye un "zoom" óptico 2x, y Apple ha puesto especial énfasis en su nuevo modelo en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante un modo noche.

Su nuevo chip, el "A13 Bionic", debería dar una ventaja técnica a Apple con respecto a sus competidores, en momentos en que el iPhone está perdiendo terreno en un mercado mundial de smartphones que ha perdido impulso

iPhone Pro y Pro Max

La gama alta de los nuevos teléfonos de Apple, los iPhone 11, se llamará Pro y presenta por primera vez tres lentes en la cámara trasera, una más que la versión sencilla.

Los modelo del iPhone 11 Pro y el Pro Max a la derecha, en comparación con el modelo básico. (Foto: Captura)

Como en el caso de la versión más sencilla, las lentes se encuentran en un marco cuadrado, lo que ha hecho cambiar ligeramente el diseño clásico de estos teléfonos, y consisten de un teleobjetivo de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un ultra gran angular también de 12 megapíxeles.

El iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que su "hermano mayor", el Pro Max, tiene una de 6,5 pulgadas, y ambos presentan una pantalla súper retina OLED, además de una duración de batería que supera en 4 y 5 horas respectivamente las de sus predecesores.

Fecha para solicitar y adquirir los iPhone 11

La compañía que dirige Tim Cook ha dispuesto que los nuevos iPhone puedan ser solicitados desde este viernes 13 de setiembre y los mismos serán enviados a partir del 20 del mismo mes.