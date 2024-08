Según el Sondeo de Adopción Digital 2023 realizado por Movistar Empresas, el 27% de las pymes del Perú registró un aumento en sus ventas tras la adopción de herramientas digitales.

Helmut Cáceda, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), sostuvo en diálogo con Gestión, que en etapas iniciales las empresas consideran que la digitalización es costosa y se inclinan más por la presencia en redes sociales y publicidad básica.

“Depende del estadio de madurez, pueden continuar generando contenido de valor como un catálogo digital, Marketplace, tienda virtual integrada, y hasta una página web”, explicó.

Beneficios

La digitalización ofrece múltiples beneficios para las pymes. Cristián Navarrete, gerente comercial de Defontana Perú, resaltó que cuando las empresas invierten en la implementación de softwares y plataformas digitales también están ahorrando en tiempo.

“La inversión en la automatización de los procesos les permite ahorrar entre un 30% y 40% del tiempo que dedicarán a los mismos procesos manualmente”, puntualizó.

En ese sentido, sostuvo que la implementación de un sistema ERP (software de planificación de recursos empresariales) podría llevar a una pyme a optimizar sus operaciones al facilitar la gestión de inventarios, finanzas, recursos humanos y ventas desde un único sistema.

Por su parte, Katherine Prendice, offer manager digital Sudamérica en Softtek, consideró que con una plataforma que unifique la información comercial y contable de las empresas, además se está mejorando el tiempo de respuesta.

“El tener concentrado todo en una sola aplicación puede mejorar el tiempo de respuesta en un 50% a 100%, es decir, el doble de rápido o incluso más”, manifestó.

Además, indicó que la adaptación gradual a un ERP puede comenzar con módulos básicos y expandirse conforme la empresa crece y necesita más funcionalidades, para que, además, el proceso de adaptación sea más efectivo.

Para el presidente de Capece, los marketplaces son una solución práctica y accesible para las pymes que buscan ingresar al mercado digital sin realizar grandes inversiones ya que proporcionan el ingreso al comercio electrónico, promoción de los productos y captación de nuevos clientes.

“Lo que necesitan es que la empresa se mueva y darse a conocer a la mayor cantidad de personas para que un porcentaje de ellas compren”, añadió.

Inversión

En el caso de Marketplaces, Cáceda destacó que es la opción más económica para vender online ya que usualmente estas plataformas suelen cobrar una comisión mínima por cada transacción efectiva, por lo cual recomendó que, en caso de emprendimientos, se destine un presupuesto considerable a la publicidad para impulsar las ventas.

No obstante, este tipo de servicios solo está enfocado en la venta de los productos, a diferencia de otras herramientas tecnológicas que permiten, además de la venta online, concentrar la información logística, contable y administrativa en una sola plataforma. Por ejemplo, los sistemas ERP también pueden facilitar la gestión de proveedores y el seguimiento de pedidos.

Cristián Navarrete explicó que conectar un e-commerce directamente con el sistema ERP, tiene una inversión inicial desde los US$ 300 con una mensualidad desde los US$ 50, para pymes por usuario. En pequeñas y medianas empresas la inversión en la implementación asciende a US$ 1,000 y desde los US$ 60 mensual por usuario.

En tanto, Katherine Prendice manifestó que el monto que destinan las empresas de retail para la implementación de estas herramientas tecnológicas oscila entre el 5% y el 10% de sus ingresos, dependiendo del tamaño y la estrategia.

SOBRE EL AUTOR Jossie Pérez Saldaña Periodista. Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en prensa digital y TV.