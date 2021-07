Hace dos años, la cadena Deutsche Welle se refería a Arequipa como el próximo hub tecnológico de la región por los exitosos emprendimientos que se venían desarrollando en dicha ciudad. ¿Cómo ha sido la evolución hasta el momento?

Edy Cuevas Arizaca, director de la Oficina de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento de la Universidad Católica Santa María (UCSM) de Arequipa recuerda que en el año 2014 el Ministerio de la Producción creó el programa Innóvate, y a partir de ahí empiezan a salir incubadoras y startups que buscaban incrementar la productividad empresarial.

Gracias a ello en Arequipa se generan estos emprendimientos y se empieza a cofinanciar proyectos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Para el 2016 aparecieron proyectos como GerVitro, Code in cole y Artesa Perú que ganaron reconocimiento e hicieron que se volteara la mirada a la Ciudad Blanca.

“En mi opinión tuvo un buen inicio, pero lamentablemente no ha podido despegar como ha pasado en otros países. Y es por no tener una política definida de los aspectos en los que podemos ser líderes. Por ejemplo, nosotros tenemos turismo, gastronomía y minería, pero vamos en diferentes caminos y no aglutinamos todo el esfuerzo en una sola dirección”, señala.

Por el lado académico, las universidades desarrollaron sus propias incubadoras. En el caso de la UCSM tienen a Innicia, en la UNSA está Jaku, y en la Católica San Pablo tienen a Kaman.

Por ejemplo, en la UCMS hay un concurso de semillero, donde al proyecto ganador se le asigna un capital de S/ 5,000 para desarrollar su idea. Y se les acompaña con mentoría para que puedan llevar a cabo con éxito su idea.

A partir de Innicia, se han generado varios emprendimientos desarrollados por estudiantes, y algunos siguen vigentes al día de hoy como son NanaYa, Nanovida, Cognita Conecta y Scentinet Innovación y Prospectiva.

Respecto a las carreras, afirma que las más solicitadas siguen siendo las tradicionales que pueden asegurar un puesto de trabajo, como medicina, derecho e ingeniería civil o industrial. Y, en menor medida, las carreras como ingeniería en biotecnología, e ingeniería de sistemas.

Respecto a la colocación laboral, Cuevas dice que hay un contraste, “porque de las universidades de Arequipa egresan profesionales bien calificados, pero lamentablemente a muchos no se les puede insertar con facilidad en el mercado laboral que es muy competitivo”.

Agrega que falta una mayor coordinación entre la empresa privada y las universidades, porque algunas optan por profesionales de fuera. Cree que hay una brecha y las compañías deben conocer las características de los perfiles locales y los problemas que pueden resolver.

Lo que ocurre con los estudiantes es que muchos viajan a Lima donde hay más oportunidades, y otros están optando por crear su propia empresa. Y allí, la universidad apunta a fomentar que en lugar de un trabajo convencional, los egresados sean autosostenibles, generen sus propios emprendimientos y busquen financiamiento para llevarlo a cabo.

A nivel técnico

En el caso del instituto Tecsup, han visto este proceso desde su sede en Arequipa. Antonio Lazo de la Vega, director académico nacional, subraya que como segunda ciudad del país el crecimiento industrial y tecnológico ha sido muy destacado principalmente en minería, servicios y comercio.

Además de las carreras de tecnología tradicional como Gestión y mantenimiento de maquinaria pesada, Electrónica y automatización industrial, Operaciones mineras; en Tecsup Arequipa tienen las carreras de tecnología digital como Administración de Redes y Comunicaciones, y Diseño y desarrollo de Software.

“Estas dos últimas tienen alta demanda tanto por los estudiantes como por el mercado laboral”, indica Lazo. Señala que algo común es que capten a los estudiantes en su último año de estudios y es difícil encontrar egresados disponibles. Lo mismo ocurre con sus programas de extensión tipo bootcamp para desarrollo de software, añade.

No es extraño, dice Lazo, que muchos egresados trabajen como freelance para empresas extranjeras. De la misma manera, las empresas del país pueden ahora contratar profesionales que viven en cualquier región a través del trabajo remoto. “Esto permite que las carreras digitales en particular hayan roto la barrera del espacio en cuanto a demanda laboral”.

Asimismo, con el fin de promover emprendimientos, crearon el Centro de Innovación, en donde los alumnos, egresados y personal acceden a apoyo y acompañamiento para sus proyectos, a través de formación y asesoría. La idea es que los estudiantes puedan validar sus ideas y propuestas, desarrollar su producto mínimo viable y articularlos con otros agentes del ecosistema de innovación, anota.