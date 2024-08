Un equipo de varios cientos de personas trabaja en el dispositivo, que utiliza un delgado brazo robótico para moverse alrededor de una gran pantalla, según personas con conocimiento del asunto. El producto, el cual cuenta con una pantalla que se puede desplazar y girar 360 grados, ofrecería una vuelta de tuerca a productos domésticos como el Echo Show 10 de Amazon.com Inc. y el discontinuado Portal de Meta Platforms Inc.

El dispositivo está concebido como un centro de mando doméstico inteligente, una máquina de videoconferencias y una herramienta de seguridad doméstica por control remoto, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el trabajo no es público. El equipo ejecutivo de Apple aprobó el proyecto —cuyo nombre en clave es J595— en 2022, pero se puso en marcha formalmente en los últimos meses, dijeron las personas.

El giro hacia la robótica es parte de una estrategia para impulsar las ventas y también sacar partido de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial que llegará al iPhone, el iPad y el Mac este año. La compañía busca nuevas fuentes de crecimiento tras cancelar este año el desarrollo de un coche autoconducido.

Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

Apple busca formas de aumentar sus ingresos | Las ventas se han frenado desde el auge de la pandemia

El equipo de diseño industrial de Apple lleva años explorando robots de sobremesa, pero no había consenso dentro de la empresa sobre si seguir adelante.

A la división de marketing de Apple le preocupaba que los consumidores no estuvieran dispuestos a pagar por un producto así, mientras que a la de ingeniería de software le inquietaban los requisitos de personal que requeriría construir el software. Pero el director ejecutivo, Tim Cook, sería partidario del dispositivo, al igual que John Ternus , jefe de ingeniería de hardware de la empresa.

Ahora, Apple decidió priorizar el desarrollo del dispositivo y apunta a un debut en 2026 o 2027, según las personas. La empresa pretende reducir el precio a unos US$ 1,000.

Kevin Lynch , vicepresidente de tecnología y quien supervisó el proyecto de cocho autoconducido y otras áreas como la ingeniería del smartwatch, encabeza el proyecto.

La idea es que el producto de sobremesa se controle principalmente mediante el asistente digital Siri y las funciones de Apple Intelligence. Por ejemplo, el dispositivo podría responder a órdenes como “mírame” y mover la pantalla para enfocar a la persona que dice las palabras. También podría entender diferentes voces y ajustar su enfoque en consecuencia. Los modelos actuales en pruebas ejecutan una versión personalizada del sistema operativo del iPad.

Una tienda Apple en Nueva York, EE.UU., el lunes 29 de julio de 2024. Fotógrafo: Jeenah Moon/Bloomberg

Apple ha tenido problemas para abrirse paso en el mercado de los dispositivos inteligentes para el hogar. Sus altavoces HomePod no se han vendido tan bien como los modelos de Amazon y Google de Alphabet Inc. y su decodificador Apple TV va a la zaga de los dispositivos de Roku Inc. y otros rivales.

El esfuerzo en robótica es una de las pocas vías que Apple está persiguiendo para generar nuevas fuentes de ingresos.

La compañía también está trabajando en gafas de realidad aumentada, así como explorando productos menos ambiciosos como gafas inteligentes que serían similares a las gafas Ray-Ban de Meta. Ese producto —que Meta ha descrito como un éxito— se queda corto a la hora de ofrecer una verdadera experiencia de realidad aumentada, pero permite a los usuarios realizar llamadas telefónicas y capturar vídeo.

Además, Apple está intentando crear una versión de sus auriculares AirPods que incluya cámaras, lo que les permitiría percibir mejor el mundo exterior. Y está trabajando en un iPad gigante y plegable, algo que llegaría recién en 2027 o 2028, según personas con conocimiento del esfuerzo.

Apple obtiene cerca de la mitad de sus ingresos del iPhone, que se ha vendido con lentitud en los últimos trimestres. La empresa tiene previsto lanzar en septiembre nuevos modelos con mejores cámaras, procesadores y pantallas. Pero eso generaría un crecimiento modesto.