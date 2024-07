Meta, que ha colaborado con EssilorLuxottica S.A. en las gafas inteligentes Ray Ban-Meta, evalúa adquirir una participación de hasta el 5% en el grupo de lentes de lujo, que estaría valorada en unos € 4,500 millones (US$ 4,900 millones) a precios actuales, según fuentes al tanto de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. No hay garantías de que se realice alguna inversión, advirtieron.

Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que un representante de EssilorLuxottica declinó hacer declaraciones. La noticia fue informada anteriormente por el Financial Times.

Al adquirir una participación en EssilorLuxottica, el gigante de las redes sociales buscaría fortalecer su asociación con el fabricante de gafas más grande del mundo. Meta, junto con otras importantes empresas tecnológicas, está explorando el uso de la realidad virtual y aumentada para mantener la lealtad y el compromiso de los usuarios.

Ray-Ban Meta Smart Glasses de segunda generación en un evento de Meta Platforms en San Francisco, California, EE.UU., el 18 de setiembre de 2023. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg

Snap Inc. lleva años experimentando con gafas de realidad mixta, mientras que Apple Inc. lanzó este año sus Vision Pro. Hasta el momento, los usuarios no han adoptado estas tecnologías de forma masiva.

Meta ha invertido mucho en el metaverso —una versión futura de Internet compuesta por mundos inmersivos accesibles a través de gafas— que su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha calificado como la próxima gran revolución informática después de los teléfonos móviles. La empresa cambió su nombre de Facebook a Meta hace años para destacar su apuesta a este concepto.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

Es probable que Meta esté redoblando su apuesta por la RA y las gafas inteligentes con su nueva participación en EssilorLuxottica, dado que no posee la plataforma de hardware, como es el caso de Oculus VR. Creemos que las unidades de RA, entre 10 y 15 veces menores que las de RV en términos de unidades despachadas, podrían crecer a un ritmo mucho más rápido que las de RV, dado el potencial de las gafas inteligentes como dispositivo de inferencia para la gen-AI y la funcionalidad de asistente virtual.

Mandeep Singh y Nishant Chintala, analistas sénior de tecnología de Bloomberg Intelligence

