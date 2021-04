En este primer año de pandemia, la inversión en procesos digitalizados e infraestructura tecnológica en la nube ha sido vital para que sectores como banca, salud, comercio y más tengan la capacidad de continuar con sus operaciones.

Para este año, la empresa consultora Gartner proyecta que la estrategia de digitalización crecerá a nivel mundial e incrementará el gasto en tecnología en la nube en un 18%, lo que significa más de 304 mil millones de dólares en inversión. En nuestro país, el cloud computing (computación en la nube) es una apuesta para potenciar la automatización y la transformación digital de las empresas a la cual se van sumando más negocios locales, gracias a servicios seguros y con respaldo como los que ofrece Claro Cloud.

Claro Cloud es un conjunto de soluciones digitales almacenadas en importantes centros de datos y a las que se accede a través de cualquier dispositivo con Internet. Estas soluciones permiten a las organizaciones administrar su capacidad de cómputo y utilizar aplicaciones desde un servidor externo a la empresa, ayudándolas a optimizar el teletrabajo, proteger su seguridad digital, almacenar datos en la nube y mucho más. Así, asegura un entorno eficaz, flexible, sincronizado y siempre actualizado.

“El propósito es brindar herramientas a los negocios para que puedan enfrentar su camino hacia la digitalización de manera ágil y eficiente. Estos servicios no solo son beneficiosos para las grandes corporaciones, sino también para las empresas medianas y pequeñas, debido a que pueden disponer de recursos a los que no tenían acceso en los modelos tradicionales. Ahora, al ser servicios de pago mensual, no requieren de grandes inversiones”, señala Gonzalo Zamorano, gerente de Servicios Cloud.

SOLUCIONES PRÁCTICAS Y EFICIENTES

Claro Cloud cuenta con un amplio portafolio de soluciones escalables para que las empresas escojan las que más se ajustan a sus necesidades. Para ello, cada cliente cuenta con un panel de control de fácil uso que permite gestionar usuarios, obtener reporte en línea, contratar más servicios, entre otros. “Los servicios en la nube ayudan a que los procesos operativos se vuelvan más eficientes, pues se apoya en el uso adecuado de los recursos y el ahorro en costos. Es decir, se paga únicamente por los servicios en la nube que se activan”, destaca Zamorano.

Con este servicio, además, las empresas podrán adquirir herramientas de trabajo colaborativo como Google Workspace, Office 365 o Claro drive Negocio. Gracias a que los usuarios acceden a datos compartidos, plataformas de conexión y herramientas para desarrollar proyectos, estas alternativas incrementan significativamente la productividad de los equipos.

Por otra parte, Zamorano indica que los servicios en la nube nos vuelven más ágiles, ya que permiten responder a las necesidades de los clientes en menos tiempo, reaccionar a los cambios en el entorno y aumentar las capacidades de operación. Finalmente, para acompañar a los usuarios en cualquier dificultad en el uso de la nube, Claro Cloud brinda soporte técnico las 24 horas del día. De esta manera, comenzar a emplear la nube será una experiencia sencilla y con grandes beneficios.

Para más información, realizar cotizaciones y adquirir los productos en línea, ingresa a www.clarocloud.com.pe .

REPORTAJE PUBLICITARIO