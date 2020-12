La carrera por la vacuna contra el COVID-19 sigue en incertidumbre por el Gobierno que no asegura un lote de compras para el Perú y la Canciller, Elizabeth Astete, reconfirmó que aún no hay acuerdos firmados, y que se están retomando las negociaciones con algunos laboratorios, bajo la sombra de la segunda ola.

En el Perú, Farvet y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), avanzan en la investigación por lograr una vacuna peruana. Al respecto, el gerente general del laboratorio Farvet, Manolo Fernández, detalla el avance de la vacuna denominada hasta el momento Vacfar.

¿Cómo avanzan los estudios para la vacuna peruana?

Tenemos un gran avance, el 26 de diciembre es el último ensayo en animales, cuyo resultado lo debemos tener quince días después. Luego de ello se inicia la fase clínica en personas.

Pero tenían previsto un plazo menor…

Estamos cumpliendo las etapas, hubo algunas dificultades para conseguir los animales para las pruebas, pero se logró superar.

¿Cómo se alistan para la fase de pruebas en personas?

Esperamos los resultados, que estamos seguros serán muy buenos, pero ya para iniciar la fase clínica no se tienen los recursos, para ello se requiere de US$ 15 millones, y eso no lo tenemos. Si el Estado lo quiere hacer con nosotros, podríamos seguir. Debo dejar en claro que lo que hemos realizado hasta el momento es un tema de investigación, acá no hay ningún interés en tener alguna ganancia, o incluso político.

¿Qué certeza hay en la efectividad de la vacuna que están desarrollando?

Tenemos la firme convicción de los estudios que venimos realizando, el último estudio que se viene nos permitirá reconfirmar lo avanzado hasta el momento.

Pero Uds. no tienen experiencia en vacunas para humanos...

Tenemos 37 años haciendo vacunas para animales y el coronavirus es un virus que pasó de los animales a los humanos. Moderna nunca ha hecho vacunas ni para animales ni humanos, y le damos todos los créditos. Acá todos los meses producimos 180 millones de dosis de vacunas, tenemos patentes en el mundo y publicaciones en revista reconocidas de investigación en Estados Unidos.

¿Van a someter al escrutinio de las revistas de investigación de Estados Unidos?

Tenemos un documento preliminar, pero esperamos el último ensayo para el informe final. Como le digo será de la prueba del 26 de diciembre. Ya tenemos publicaciones por el secuenciador del genoma en The American Society for Microbiology, o por el ensayo de flujo lateral para la detección rápida de Avibacterium paragallinarum en aves en el The National Center for Biotechnology Information, entre otros.

Hoy miramos más las vacunas en el exterior que en Perú...

Perú ha sido el segundo mayor exportador de vacunas en el mundo, hace 40 años éramos una potencia mundial en la producción de vacunas, lástima que con el gobierno de Velasco Alvarado eso se terminó. Logramos la mejor vacuna BCG reconocida por el Instituto Louis Pasteur, pero todo ello quedó atrás, ya no hay inversión en investigación. Mientras en algunos países se desembolsan US$ 1,200 millones, en Perú recibimos apoyo de US$ 100 mil, por parte de Concytec. Ellos hacen un gran esfuerzo, pero con recursos limitados.

¿Han recibido el interés de laboratorios o países para seguir su investigación contra la COVID-19?

Luego de la publicación que se haga seguro vamos a tener contacto con laboratorios, pero nuestro interés no es la ganancia, sino de ayudar al Perú. De países sí hemos recibido propuestas en recursos para incluso realizar los ensayos clínicos, pero no puedo dar más detalles.

¿Lo realizarán en otros países entonces?

La prioridad es el Perú, pero primero queremos culminar los estudios.

Para la fase clínica van a requerir de un laboratorio con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para vacunas humanas ¿Cómo superar ese detalle?

Ya nos pusimos en contacto con laboratorios de Inglaterra y Alemania, para que ellos, en base a nuestra patente, nos puedan elaborar unas 20 mil dosis para la etapa de la evaluación clínica. Ello implica los US$ 15 millones, no solo por la dosis, sino por todo el proceso de evaluación que se realizará en campo para las personas.

Uds. estaban analizando tres propuestas de vacunas ¿cuál es la que entrará a la etapa de prueba clínica?

La vacuna nasal, que es la de mejores resultados. Tenemos la otra que es intramuscular y la oral, pero la de aplicación nasal es la que creemos que podría ayudar, ya que además no requiere refrigeración y eso ayuda en la parte logística.

¿Cuál es el costo estimado de las vacunas?

Calculamos que por las dos dosis será S/ 5 (menos de US$ 2).

¿Cuándo estaría lista esta vacuna?

Entre la fase 1, 2 y 3, de contar con todo el apoyo, los resultados los podríamos tener en julio, e iniciar la producción.

¿Cuánto tardaría la producción?

Como te decía, cada mes hacemos 180 millones de dosis de vacunas, hacer para 30 millones de personas no sería un problema, sería casi inmediato. Tenemos 37 años de experiencia haciendo vacunas, y esta vacuna no es distinta en su proceso.

Hay preocupación por conseguir las vacunas para los peruanos...

Hoy hay una urgencia, pero en poco tiempo sobrarán las vacunas. Entendemos que Pfizer ya tiene otras vacunas en desarrollo, bajo el mismo esquema que nosotros, de aplicación nasal, entonces habrá más propuestas económicas y viables. España acaba de aprobar un proyecto con un laboratorio local. Además, hay más de 280 laboratorios realizando vacunas. Vacunas van a sobrar.