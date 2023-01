El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) acordó que dentro de las instalaciones de la casa de estudios se albergue a manifestantes de otras regiones del país que lleguen a Lima para movilizarse en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Tras un pedido hecho por la Asociación de Centros de la UNI-ACUNI, el Consejo Universitario determinó que se acojan a integrantes de representaciones de otras universidades de varios puntos del país que vengan a la capital.

“Aceptar el pedido estudiantil y acoger dentro del Campus de la UNI a integrantes de representaciones de otras universidades de diferentes puntos del país que vienen a Lima a expresar su punto de vista frente a la actual coyuntura nacional, bajo el principio expreso de que toda manifestación de sus propuestas se hará en forma pacifica, respetando a la comunidad universitaria y al Campus”, se lee en un documento.

Asimismo, este consejo de la UNI dispuso proveer a los alojados con las facilidades básicas de acogida durante el tiempo que permanezcan en la institución.

Por su parte, el rector de la UNI, Pablo Alfonso López-Chau, señaló que en el contexto de esta marcha pacífica, está de acuerdo con recibir en la universidad a estudiantes que se manifestarán durante estos días.

“Cuando yo viajo a provincias me reciben con los brazos abiertos. He estado en Tacna, he estado en Ayacucho, hoy es es una situación muy especial. En nuestros comunicados hemos dicho que estamos en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga. Es una marcha pacífica, yo les pido que organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa”, manifestó.

“No puede haber un país con solo ciudadanos de derecha, no puede haber un país con solo ciudadanos de izquierda. No puede haber un país con solo empresarios y trabajadores”, agregó López-Chau.