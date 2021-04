Tacna: consejero regional se encadena al consulado chileno para pedir donación de vacunas contra COVID-19

El consejero regional de Tacna, Rubenese Lizana, se encadenó la mañana de este miércoles al consulado chileno de esa ciudad para pedir al Gobierno de Sebastián Piñera que done vacunas contra el COVID-19. Señaló que el Estado ha dispuesto de vacunas suficientes solo para inocular al personal médico y algunos bomberos.

Las imágenes difundidas por RPP mostraron al consejero atado con una cadena al frontis del consulado del país vecino. Además de lleva implementos de seguridad para prevenir el contagio, el funcionario tenía un cartel en el que pedía dosis para su ciudad y para Arica.

“He tomado esta medida por falta de atención de Sagasti porque no han llegado vacunas a Tacna. He tomado esta medida para sensibilizar al gobierno de Chile para que donen vacunas por humanidad. 15 mil personas transitaban para comercio y turismo entre Tacna y Arica, por eso pido que se sensibilicen”, aseveró al mencionado medio.

“En Tacna solo somos 380.000 personas y en Arica son 250.000. Con medio millón de vacunas se podría vacunar a ambas ciudades”, agregó.

El consejero refirió además que este miércoles votarán en sesión oficial una moción para que el Gobierno regional pida a ayuda a Gobiernos extranjeros a fin de que acelerar la llegada de vacunas a Tacna.

Actualmente, la vacunación en el Perú se realiza en todas las regiones con dosis de Sinopharm y de Pfizer. En el primer caso, se destinan al personal médico y de salud, mientras que en el segundo son destinadas para el personal de la policía, Fuerzas Armadas y adultos mayores.

Según el vacunómetro del Ministerio de Salud, el número de personas vacunadas en Tacna alcanza los 5.267.