Los extorsionadores le enviaron a su hijo de 8 años mensajes amenazantes. Foto: Andina.
El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció que es víctima de extorsión por una obra que se ejecutó en el periodo 2019-2022, cuando todavía no ejercía funciones.

Según contó, . El burgomaestre explicó que el viernes, al promediar las cinco de la mañana, su esposa atendió una llamada dirigida al menor, luego comenzaron a llegar más mensajes ofensivos.

“Cuando iniciamos nuestro trabajo el primero de enero del 2023, nadie nos dijo para hacer algún pago o algo similar. Hemos esperado todo ese año para poder liquidar esa obra. Entonces, como estaba abandonada, para hacer un mantenimiento preventivo hicimos la liquidación de oficio con personal municipal”, dijo a América Noticias.

“Quiero hablar contigo sobre el no pago de la obra; ya se hizo y no pagas. No te creas vivo. Aquí el tema es personal tu manda a liquidar y dar la solución técnica económica y así llegar a un acuerdo para que pagues. Esto no se va quedar así, hay perjuicio económico que no es el tuyo. Si no pagas te voy a cazar porque tu sabes todo lo que estas perjudicando. Toma la mejor decisión mi parte es la afectada por llevarte la plata y no quieras pagar”, señala el mensaje.

