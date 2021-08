El Ministerio Público dispuso que la investigación por el caso “Dinámicos del Centro” pase de Junín a Lima y pase al despacho de la fiscal Vanessa Díaz, quien estará a cargo de la misma. En esta pesquisa sobre presuntos actos de corrupción están involucrados el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, así como dirigentes de Perú Libre.

La disposición superior de determinación de competencia especial de la fiscalía -publicada por El Comercio- resolvió que sí corresponde a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asumir el conocimiento de la C.F. Nº 154-2019, el cual venía dilucidándose en el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín.

El documento precisa que de esta manera se declara aceptado el pedido formulado por Bonnie Bautista Catunta, fiscal titular del mencionado despacho de Junín. El oficio lleva la firma del fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

Además, dispone que la fiscal Vanessa Milagros Díaz Ramos asuma la investigación y reciba toda la documentación sobre este caso , así como el apoyo por parte de la anterior encargada de la investigación, a fin de que no se vea afectado el trabajo del Ministerio Público en este caso.

Previamente, Tello había señalado que no era conveniente hacer este cambio debido a que se debe cumplir el debido proceso y sustentar la necesidad de llevar el caso a la capital, a fin de evitar que este se caiga en los próximos meses por alguna argucia de los abogados de los investigados.

“Uno no puede acelerarse cuando las cosas no están bien hechas. Hay que cumplir el debido proceso, hay que sustentarlo bien. No conviene en estos momentos traer el caso (a Lima) cuando falta sustentar un requisito que mañana o más tarde puede perjudicar la investigación”, expresó a Canal N la semana pasada.

El documento fiscal en la que se dispone que la investigación de Junín pase a Lima señala que el dinero obtenido por la supuesta organización criminal tuvo dos objetivos principales. Primero, financiar la campaña del partido político “Perú Libre” en los años 2020 y 2021, como también, habría estado proyectado para que parte de lo recaudado pueda cubrir. En segundo lugar, el pago de la reparación civil que se impuso a Vladimir Cerrón Rojas por su condena de corrupción.

-Vladimir Cerrón-

Cabe recodar que la semana pasada, el Ministerio Público aprobó incluir como investigado al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en el caso Los Dinámicos del Centro, que involucra a dirigentes del partido Perú Libre.

En su resolución, la fiscal anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, señaló que Cerrón Rojas será investigado por los delitos contra la tranquilidad pública (organización criminal) y tráfico de influencias.

Tras esta decisión, el también secretario general de Perú Libre deberá realizar su declaración indagatoria el 26 de agosto a las 9:30 horas o el 31 del mismo mes en el mismo horario como segunda y última citación.

El Ministerio Público concluyó que existen reveladores indicios que harían presumir que Vladimir Cerrón tenía conocimiento del tráfico de licencias que se realizaba en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y de la contratación de personal CAS .

Con la decisión de Omar Tello, fiscal coordinador anticorrupción, para que que el caso “Dinámicos del Centro” se investigue en Lima, la nueva fiscal, Vanessa Milagros Díaz Ramos, continuará las pesquisas para determinar la participación del sentenciado por corrupción de funcionarios en este caso.