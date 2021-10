El congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, rechazó las declaraciones del vocero de su bancada, Waldemar Cerrón , quien calificó de “corderos” a los congresistas de su agrupación que se reunieron con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en el marco de las rondas de diálogo previos a que se presente para pedir el voto de confianza.

“[¿Cómo ha sentido usted la frase de Waldemar Cerrón?] Bueno, yo rechazo esa publicación que hace Waldemar. Seguramente en la interna discutiremos por qué (lo) hizo. Espero que sea por iniciativa propia y una decisión personal”, expresó a Exitosa.

“En lo personal debo manifestar, y Waldemar es testigo, que el primer congresista de la bancada que dio a conocer su posición de respaldar al nuevo gabinete, he sido yo. Mi decisión de respaldar este gabinete no ha dependido de la visita a la PCM. No pretendo ser lobo ni hiena, menos cordero, porque no lo soy”, acotó.

Sin embargo, descartó que vaya a renunciar a la bancada oficialista, pese a las discrepancias con algunos de sus miembros.

Ayer, minutos antes de la presentación de Mirtha Vásquez en el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, Waldemar Cerrón expresó su rechazo hacia los legisladores que se reunieron con la premier.

“17 corderos a la casa de la loba fueron y presos de las promesas que les ofrecieron, a sus principios sucumbieron”, publicó el portavoz de la bancada oficialista, pero luego borró su mensaje.

Cabe recordar que el 18 de octubre último, como parte de la ronda de diálogo que sostuvo Vásquez Chuquilin con las bancadas parlamentarias, solo 17 de los 37 miembros de Perú Libre acudieron a la cita en la PCM.

Esto, en medio de polémicas al interior de la agrupación política que, a nivel partidario, ha señalado que la bancada debe votar en contra de la confianza del Gabinete, mientras que varios congresistas han expresado su intención de votar a favor.