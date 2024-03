En el marco de la ronda de diálogo que tiene el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , con las diferentes bancadas del Congreso de la República , previo a su investidura en el hemiciclo a realizarse el 3 abril, congresistas de la bancada de Acción Popular se reunieron con el premier para conocer los lineamiento generales de la política del gobierno.

El vocero de la bancada, Darwin Espinoza señaló que tras esta reunión esperan que, esta vez su voz como representantes pueda llegar al Ejecutivo y se impulsen programas y proyectos en favor de los peruanos.

“Esperamos que este compromiso que asumió el Premier no solamente con nosotros sino con la población en general, pueda dar buenos resultados, no solamente en la gobernabilidad, no solamente el desarrollo económico, sino también la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo en declaraciones a la prensa.

Sobre si la bancada le dará el voto de confianza al gabinete Adrianzén el próximo 3 de abril, dijo lo siguiente: “Eso se evaluará en los próximos días en bancada, analizaremos la reunión y veremos qué cambios hay de aquí en adelante también para poder demostrar si hay mejoras o no”, refirió Espinoza.

¿Conversaron sobre Dina Boluarte y el caso Rolex?

Darwin Sánchez indicó que la reunión permitió que también se converse sobre los sonados casos entorno a la presidenta de la República, como el de los relojes Rolex , los cuadernos de ocurrencias y los ingresos recibidos entre el 2016 y el 2022.

“Hemos comentado brevemente eso, yo creo que siendo las personas que están siendo investigadas, sobre todo la presidenta, darán a conocer las razones o dará uso de su defensa”, dijo el vocero.

Finalmente señaló que no demostrar transparencia y explicar ante la población sobre el caso de los relojes, la mandataria no está “reaccionando de la mejor forma” pese a que señaló que se allanará a las investigaciones. Agregó que el tema será motivo de otro debate que tendrá la bancada.