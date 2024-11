El Consejo de Estado acordó ayer diversas medidas para reforzar la seguridad en el país y afianzar la labor de las fuerzas del orden, así como para establecer un control migratorio más férreo.

Entre las medidas dispuestas figuran el establecer el marco legal constitucional necesario para que a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se les procese únicamente en el fuero militar y policial cuando se trate de casos en los que hayan hecho uso de sus armas reglamentarios al cumplir con su labor.

Al respecto, el vocero de la bancada de Perú Libre (PL), Flavio Cruz, cuestionó dicha medida al advertir que tendrá graves consecuencias sobre la población.

En ese sentido, criticó a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes estuvieron presentes en la sesión del Consejo de Estado, por no expresar su rechazo a este acuerdo, al considerar que va en contra del sistema de justicia.

“Lamento que haya habido varios abogados, me ha sorprendido, porque más allá del abogado político, ahí estaba el presidente del Poder Judicial (Javier Arévalo), del Ministerio Público, el fiscal de la Nación (Juan Carlos Villena)”, indicó en diálogo con RPP.

El legislador dijo no comprender como Arévalo y Villena no defendieron sus fueros, por lo que consideró que estos funcionarios prácticamente se habrían “allanado o subordinado a otro sistema paralelo”.

“¿Cómo es que ellos (Javier Arévalo y Juan Carlos Villena) no defendieron el sistema de justicia al que representan, se están allanando o subordinando a otro sistema paralelo? eso es bien peligroso, no, entonces no sé que vaya a pasar más adelante. El autoritarismo con el que se está actuando es lamentable y eso sorprende”, advirtió.

Acusa persecución política en contra de Agüero

En otro momento, Cruz consideró que hay matices de persecución política en contra de su colega de bancada, María Agüero, cuya vivienda y despacho fueron allanados el día de ayer por la Fiscalía en el marco de una investigación en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y concusión.

“Es evidente la persecución política y cruenta con la congresista María Agüero, incluso se han metido con temas privados y temas íntimos, eso es peligroso. La Fiscalía está cometiendo un abuso ahí”, sostuvo.

El parlamentario calificó a Agüero, quien se encuentra actualmente en Venezuela, como un “cuadro político importante” dentro de Perú Libre, por lo que insistió en que el Ministerio Público cometió un abuso con estos allanamientos a sus propiedades, pues se habrían vulnerado temas privados e íntimos.

“¿La Fiscalía tenía necesidad de hacer allanamiento; o sea, la persona que ha ‘mochado’ un sueldo va a repartir ese dinero en las cinco casas? No quiero subestimar la inteligencia de los fiscales, pero me parece una torpeza, aunque la respetamos y en el tiempo se esclarecerá y se absolverá estas imputaciones que le hacen a la congresista”, acotó.

