Un sector de dirigentes de transportistas anunció la noche de este jueves que el paro continuará hoy viernes 11 y el sábado 12 si es que el Congreso de la República no deroga la norma que modifica el crimen organizado y manda al archivo los proyectos de terrorismo urbano.

“La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer no tiene voluntad política, por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población. Este es un clamor del pueblo, así que señores estamos en pie de lucha, mientras que no se derogue esta ley y no se archive (el proyecto) no nos vamos a salir de acá del Congreso”, dijo Julio Campos, Vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

El dirigente manifestó también que el Congreso no tiene que estar en “dimes y diretes” y que priorizar el trabajo de leyes en favor de la ciudadanía. Según precisó, la convocatoria que hacen no es de parte de una empresa en particular, sino de parte de los propios trabajadores, informó RPP.

Rechazo a declaraciones de Santiváñez

El dirgente se refirió también a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien según dijo los tildó de terroristas.

“La población merece respeto y se hace de público conocimiento que inclusive el ministro del Interior nos está tildando de terroristas, no somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano, así que señores, les pido por favor a toda la población súmense, porque es un clamor del pueblo, no es el clamor de un empresario, somos la mano de obra del pueblo”, indicó.

La agenda del Pleno de hoy viernes 11

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, informó que por acuerdo de la Junta de Portavoces se realizará un Pleno Extraordinario este viernes 11 de octubre a las 2:00 de la tarde, con la finalidad de evaluar la posibilidad de una derogatoria de la Ley N° 32108, que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los abogados de los imputados estén presentes en los allanamientos.

Entre otros puntos de la agenda a debatir están:

Dictamen de la Comisión de Justicia sobre diversos proyectos de ley vinculados a “Terrorismo Urbano”.

Debate de los Proyectos de Ley 8507 y 8959, referidos a la posibilidad de sancionar a jueces y fiscales que liberen a sujetos activos del delito detenidos en flagrancia.

Proyecto de Ley 9036, planteado por la congresista Susel Paredes referido a las “tentativas”.

Asimismo, se anunció un pronunciamiento por parte del Congreso de la República en relación a las atribuciones, funciones y responsabilidades que tiene cada poder del Estado en la lucha contra la delincuencia.