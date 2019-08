La reciente declaración del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a los fiscales del equipo especial Lava Jato reveló cuál fue el modo en el que operó la empresa para hacerse con la concesión del Gasoducto del Sur Peruano.

Según reveló IDL-Reporteros, Odebrecht destinó un soborno de US$ 300,000 proveniente de las planillas de la Caja 2 a Luis Pizarro, quien operaba bajo los codinomes 'Disco' y 'Princesa'. Barata sostuvo que Pizarro brindó servicios de lobista jurídico para Odebrecht.

Detalló que al inicio del proceso de concesión se discutía la posibilidad de que el Gasoducto Sur Peruano fuera concesionado por partes, cuando el interés de Odebrecht era que se trate de una sola concesión. Además, Luis Pizarro habría trabajado para este caso en particular a espaldas del estudio jurídico para el que trabajaba.

La nota de IDL-Reporteros detalla que Pizarro propuso que Ana Reátegui, una experta en hidrocarburos relacionada con el círculo de especialistas de ESAN y Proinversión, participara para generar una corriente de opinión favorable al tipo de concesión que quería Odebrecht.

Barata detalló que el codinome 'French' corresponde a Johnny Brignardello, quien era una persona muy bien relacionada y que conocía de cerca al consorcio competidor. Señaló que Brignardello entró en escena cuando el proceso de licitación parecía orientarse a favor del consorcio rival.

Brignardello, dijo Barata, facilitaba las reuniones a la vez que les proporcionaba información interna del otro consorcio. Tenía cercanía con los competidores. Incluso pidió US$ 6 millones por conseguir el monto del precio de oferta del competidor, pero el trato se cerró en US$ 3 millones. Sin embargo, este pago no se concretó debido a que el consorcio competidor fue descalificado.

También detalló que el codinome 'Magali' corresponde al abogado Miguel Ronceros, quien actuó al servicio de Odebrecht cuando el consorcio competidor le comunicó a Proinversión que su composición accionaria había cambiado.

Así, Odebrecht acordó con Ronceros un soborno de aproximadamente 500 mil dólares para que emitiera un informe favorable a Odebrecht, que recomendara descalificar al consorcio competidor. De acuerdo con las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas, Ronceros recibió un total de 450 mil dólares, en cuatro pagos, entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014.