El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, se pronunció respecto al proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, el cual propone sancionar la filtración de información reservada en investigaciones penales.

El canciller aclaró que la Constitución se encarga de proteger el secreto profesional, por lo que aseguró que esta propuesta no exigiría que el periodista revele su fuente de información.

“La Constitución protege el secreto profesional, incluyendo a los periodistas, y el proyecto de ley no exigiría a un periodista que vaya a revelar sobre haber recibido la información. El periodista no tendría que revelar su fuente, eso está clarísimo. El tema no es en relación al periodismo, sino a los funcionarios públicos”, declaró en diálogo con RPP.

Seguidamente, el integrante del gabinete ministerial detalló que el proyecto de ley solo busca que se sancione a los jueces y fiscales que difundan información reservada. En ese sentido, señaló que estos funcionarios deberían tener un vocero que informe sobre casos importantes para que no se realice fuera de los canales oficiales.

“No se sanciona el periodismo, sino a los jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, están sometidos a una ley y un régimen. A diferencia del ejercicio del periodismo de buscar las fuentes y difundirlas para crecimiento ciudadano, los funcionarios están más limitados en el ejercicio de ellos, por eso quizá tendrían que tener un vocero que permita informar permanentemente y no de manera oficiosa o fuera de los canales”, dijo el titular de la Cancillería.

Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentó el proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.

Declaraciones del canciller César Landa