Neldy Mendoza, candidata a la segunda vicepresidencia de Renovación Nacional, dijo que se allana al pedido de Rafael López Aliaga para retirarse de su plancha presidencial, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

Desde Arequipa, la también candidata al Congreso de la República también aseguró que se someterá a los procesos internos en Renovación Popular, dentro de la normativa del partido, y de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Me allano a la solicitud que ha hecho nuestro presidente Rafael López Aliaga y espero con mucha tranquilidad que el proceso al cual me han pedido me presente, suceda en el marco normativo de los estatutos de nuestro partido y también al amparo del marco normativo del Jurado Nacional de Elecciones”, expresó

Sin embargo, su renuncia a la plancha presidencial no sería posible, pues el JNE estableció como fecha límite para la renuncia y el retiro de candidatos el 10 de febrero del presente año, según la Resolución 0334-2020-JNE publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

-Pide disculpas-

Neldy Mendoza aseguró que se ha “malinformado” a la ciudadanía sobre sus frases en torno al rol de la mujer en la sociedad, aunque admitió que “todos podemos equivocarnos y derecho a la enmienda retomar nuestros acuerdos y principios cuando tenemos un objetivo común”.

“Se me acusado de que yo he dicho que las mujeres no deben ser profesionales y eso resulta una paradoja y una contradicción porque yo mismo soy una mujer profesional. Se ha malinformado porque se ha publicado fragmentos de charlas, no fueron declaraciones en campaña y las frases que han sacado de contexto, editado y manipulados han sido una muestra de acoso y persecución”, acotó.

Del mismo modo, Neldy Mendoza pidió disculpas por la frase “abuelas terroristas”, pues a lo que se refería era al deseo de “inspirar el deseo de superación”.

También remarcó que la charla fue dictada en 2011 a agentes pastorales que iban a atender casos de violencia familiar.

“Lamento mucho que con aquella frase al calor de una ponencia que buscaba reivindicar esa situación de realización de la mujer de su maternidad. Cuando dije las frases abuelas terroristas aquella palabra que no favorezca la posibilidad de que algún día, siendo yo la mejor investigadora, no pueda ser mamá”, enfatizó.

“Me disculpo y pido perdón y disculpas públicas si por esa frase mis hermanas peruanas se han sentido ofendidas o que me he burlado de ellas. Esa no ha sido mi intención”, añadió.

-Anticonceptivos y rol de la mujer-

Hace unas semanas se hicieron virales dos videos en los que Neldy Mendoza tuvo polémicas declaraciones en relación al rol de las mujeres en la sociedad contemporánea. En uno de ellos, afirma que las mujeres son “literalmente violadas por tomar anticonceptivos”.

“El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado. El 90% y más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón con el que tienen relaciones. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer”, añadió.

En otro de los videos, Neldy Mendoza aseguró que la virginidad “es el estilo de vida sanitario más efectivo” y cuestiona que si a las mujeres se les “enseña que lo que menos importa es ser madre” se estarían “convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”.

Finalmente, en otro extracto, Mendoza sugirió que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”.