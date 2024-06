El ministro de Educación, Morgan Quero, ofreció disculpas a toda la comunidad awajún por sus recientes declaraciones, en las que había descrito los casos de agresión sexual contra estudiantes de esta localidad como “prácticas culturales”.

A través de Raquel Caicat, vicepresidenta de la Organización Regional de Pueblos Indígenas, el titular del Minedu reconoció su error y admitió que se expresó de manera indebida e imprecisa.

“Son disculpas que implican el reconocimiento de mi error, al expresarme de manera indebida e imprecisa la semana pasada con declaraciones inaceptables en relación con las prácticas culturales de algunos pueblos originarios”, declaró Quero a ‘TV Perú’.

Además, informó que el Ministerio de Educación está tomando medidas inmediatas sobre este caso. Se han separado a seis docentes que tenían al menos una denuncia por hostigamiento sexual.

“Al mismo tiempo, informar a la opinión pública de las acciones que hemos tomado, acciones inmediatas. Hemos separado ya a seis docentes que tenían una denuncia por hostigamiento sexual y que habían sido separados en su momento y que ahora estaban siendo recontratados por otros centros educativos en el país”, explicó.

Morgan Quero.

En esa misma línea, indicó que se ha solicitado a la Fiscalía de la Nación la reapertura de las carpetas fiscales de aquellos casos que ya habían prescrito.

“Le hemos pedido a la Fiscalía de la Nación (...) que se reabran las carpetas fiscales de los casos que se habían prescrito y eso implica una revisión documentaria importante”, agregó.

“También estamos trabajando para mejorar las normativas de nuestro sector educación, para que sean docentes mujeres las que (...) estén en las residencias estudiantiles acompañando a las niñas y niños de las 18 residencias estudiantiles de Condorcanqui”, manifestó.

Ministra de la Mujer

En una entrevista con RPP, la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, negó haber pedido disculpas, afirmando que su conversación con los líderes indígenas no se llevó a cabo en esos términos.

“Me he reunido el día de ayer con el apu. [¿Y le pidió disculpas al apu?] No se dieron en esos términos nuestra conversación [¿Tanto cuesta pedir disculpas a un ministro de este régimen?] Lo que le dije al apu es que lamentaba y sentía pesar porque mi intervención no se publicó completa y que si eso generó algún tipo de malentendido o malestar, lo lamentaba, pero que mi intención jamás ha sido plantear la tolerancia”, expresó Hernández.

