Ledesma propone ampliar número de magistrados del TC y plazo de mandato

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, señaló que el nuevo Congreso de la República no solo deberá evaluar la elección de los nuevos miembros de dicho organismo, sino también la ampliación del número de magistrados y el plazo de mandato.

En Canal N, afirmó que en promedio un magistrado del TC ejerce como tal entre 7 y 9 años, mientras que en otros países, como Chile y España, el tiempo se extiende hasta 10 y 12, respectivamente.

“El Congreso tendrá que dilucidar algunas preguntas, por ejemplo, cómo vamos a elegir a los magistrados. El colegiado no tiene una propuesta, yo opino que debe ser una elección abierta. No se puede limitar que un grupo de personas que son invitados pueda llegar al TC”, manifestó.

“Otro tema es preguntarnos si cinco años son suficientes para asumir el cargo. En la práctica los magistrados en promedio han estado 7 años y algunos han llegado hasta 9. En la región, en Colombia y Ecuador son nueve años, en España son 12, en Chile, 10. En otras cortes son vitalicias, cosa que no comparto. No es que yo me quiera quedar, a raíz que se van a ver estos estudios de reforma debería de considerarse extender el plazo [de los miembros del TC]”, añadió.

Ledesma explicó que un mayor número de magistrados permitiría al Tribunal Constitucional resolver un mayor número de casos con rapidez, ya que serían tres salas -y no dos como ocurre actualmente- las que evalúen los expedientes.

“El Seriajus, que hizo un estudio sobre el tema de justicia, proponía diez magistrados y a mí me parece correcto porque podría permitir que en el tribunal haya tres salas y un presidente. Actualmente somos dos salas con un presidente. Nos permitiría que haya más magistrados que puedan resolver más rápidamente las causas”, aseveró.

La presidenta del TC también propuso que se permita al colegiado emitir opiniones consultivas y vinculantes sobre diversos temas, tal como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la región.

“Una nueva mirada del Tribunal y una nueva reforma es que el Tribunal tenga la posibilidad de dar opiniones consultivas frente a estamentos del Estado y no esperar que genere una situación lesiva para recién corregir. La Corte Interamericana también da opiniones consultivas que son vinculantes para la región. El tribunal podría comenzar a ensayar esa posibilidad”, enfatizó.

Finalmente, Ledesma indicó que se debe respetar el fallo del TC sobre las corridas de toros y peleas de gallos, aunque dejó en claro que un gran sector de la opinión pública no se identifica con ambos porque el concepto de cultura ha “evolucionado” y se ha “transformado” respecto a siglos atrás.

“Hay una sentencia que tenemos que respetarla y acatarla, por más que no nos guste. La población pudo observar las distintas posiciones que tienen los magistrados. Según las encuestas, el 15% acepta las corridas de toros y un 85% la rechaza. Hoy hay un gran sector que no se identifica con las corridas de toros”, acotó.