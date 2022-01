Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima y excandidato a la presidencia, falleció este miércoles en el hospital Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de sufrir complicaciones en su estado de salud.

La noticia de su muerte fue confirmada primero por el médico Luis Rubio, muy cercano a Castañeda, quien reveló que su fallecimiento se produjo debido a un paro cardiaco, según dijo a Panamericana.

“Varias personas me han comunicado su fallecimiento. Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Castañeda, sabíamos que padecía de una enfermedad, hay que recordarlo como esa persona que trabajó tanto por la ciudad, por sus proyectos de escaleras y postas de salud”, dijo algunos minutos después Patricia Juárez, quien fue su teniente alcalde, a Canal N.

Exalcalde y candidato a presidente

Castañeda Lossio fue tres veces alcalde de la capital. Tuvo dos períodos consecutivos entre el 2002 y 2010, mientras que el último entre el 2014 y el 2018. Además, postuló dos veces a la presidencia de la República, pero nunca pudo alcanzar la segunda vuelta.

En los comicios generales del 2011, tras sus dos gestiones en la capital, tampoco consiguió hacerse del máximo cargo de elección popular. En esa oportunidad la segunda vuelta la disputaron Ollanta Humala (Partido Nacionalista) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Investigaciones vigentes

El exalcalde de Lima era investigado por presuntos hechos de corrupción en el caso Lava Jato. Al líder de Solidaridad Nacional (en la actualidad es denominado Renovación Popular) se le acusaba de haber favorecido a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de financiamiento para su campaña electoral del 2014.

Entre las imputaciones contra Castañeda se encontraba el haber recibido US$ 480,000 de OAS y entre US$ 100,000 y US$ 120,000 de Odebrecht.

