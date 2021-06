Lourdes Flores Nano, abogada de la agrupación Fuerza Popular en las audiencias públicas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), consideró este lunes que se está “vulnerando el debido proceso” e insistió en la necesidad de solicitar el padrón electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Quiero aprovechar, ya que tenemos un nuevo magistrado, aunque cuestionamos la formación, a señalar que se está vulnerando el debido proceso y que las decisiones adoptadas en la última sesión así lo han hecho […] En concreto, quiero referirme a un tema central y medular: el de la transparencia en la información y el acceso a padrones electorales como la información de Reniec que esta parte ha solicitado para poder realizar los cotejos respectivos”, indicó en su presentación.

Flores Nano señaló que no existe “argumento legal” para no solicitar información a los órganos electorales y más bien se incurre en una “violación al debido proceso” al no hacerlo.

“Esa decisión de prescindir de los cotejos y de buscar esta información que es parte de la información disponible del sistema electoral vulnera el artículo 196 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que el padrón es público, a excepción de la parte relativa al domicilio y a la huella”, dijo.

“ No hay argumento legal alguno para negarse a pedirle al órgano del sistema electoral información que es pública y que está en su acceso. Más aún, se incurre también en una violación al debido proceso cuando se sostiene que se estaría abriendo una etapa probatoria. No, señores magistrados, no se abre ninguna etapa probatoria”, agregó.

La abogada enfatizó que se está “vulnerando el derecho fundamental a que se cumpla con incorporar para evaluación y análisis una información que es pública y que es parte del sistema electoral sin que quepa alegación de modo alguno de actuación de medios probatorios”.

Flores Nano consideró que esto descalifica la actuación del JNE, ya que cuando tome una decisión, “esta no brindará seguridad a la ciudadanía”.

“Todo esto, debo decirlo con pesar, está descalificando la actuación del JNE. A la postre, la decisión que ustedes tomen no le brindará a la ciudadanía la seguridad de haber agotado la búsqueda de la verdad y de asegurar el resultado electoral conforme manda la Constitución. Créanme que lo lamentamos muy profundamente”, dijo.

Asimismo, dio cuenta del pedido realizado por Fuerza Popular para anular la resolución del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, que suspende al fiscal supremo Luis Arce, luego que este declinara a formar parte del pleno del organismo electoral.