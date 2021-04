El plan de Gobierno de Fuerza Popular denominado “Rescate 2021, Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional” posee once ejes centrales para recuperar el bienestar de la economía e impulsar el desarrollo social nacional. El quinto eje (Servicios Públicos Básicos) y sexto eje (Vivienda y Saneamiento Físico Legal) tienen relación con inversiones en infraestructura.

Dentro del quinto eje, la propuesta fujimorista hace hincapié en la necesidad de cerrar brechas en el acceso de agua potable y alcantarillado. Para ello, propone recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de Saneamiento, tratamiento de aguas residuales para reúso y aprovechar residuos sólidos.

Asimismo, gestión de los servicios de agua y saneamiento, a través de las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), la cual consideran como una experiencia que ha sido beneficiosa en otros sectores.

En materia de transporte, plantea fortalecer la infraestructura portuaria y aeroportuaria, invirtiendo los recursos de manera estratégica y razonable en las zonas del país que más desarrollo requieren. También busca promover el desarrollo de transporte eco amigable, privilegiando el desarrollo de las vías para vehículos no motorizados, tanto en el sector urbano como en el rural. No obstante, omite explicar si seguirá contando o no con la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

Para recudir la brecha de luz eléctrica, promoverán la construcción de centrales solares o eólicos y otros, requieren del apoyo y alianza como la inversión público privada y trabajo conjunto con los gremios representativos.

Vivienda y Saneamiento Físico Legal

La hoja de ruta plantea establecer incentivos por metas a la gestión municipal para la elaboración de políticas integrales de desarrollo urbano, y producción de planes urbanos en todas las zonas de expansión.

Disminuir el crecimiento urbano de carácter informal a través del incentivo a proyectos de vivienda social y habilitaciones formales con promoción del crédito hipotecario; reorganizar Cofopri, para que sea más ágil.

Rescatar el Banco de Materiales para los préstamos en materiales de construcción, y propiciar el cumplimiento de estándares ambientales en la construcción y edificación.