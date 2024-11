El nuevo presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, sumó un nuevo detractor. Se trata de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se mostró preocupada por su designación.

“Sí, me deja muy preocupada. Pero como estamos con visitas internacionales (por el foro APEC), vamos a dejar la crítica a este Gobierno para la próxima semana”, indicó en diálogo con la prensa.

Al ser le consultada por si su partido “le dará duro” a este funcionario, la también exprimera dama agregó que volverán las críticas constructivas al Gobierno.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga pidió la salida del ministro de Economía

“Es lo más probable que, desde la próxima semana, que ya no haya invitados internacionales, volvamos a nuestra política de crítica constructiva”, apuntó.

Pide permanencia de Arista en el MEF

En otro momento, dijo esperar que el ministro de Economía, José Arista, se mantenga en el cargo tras la realización del foro APEC.

“Esperamos que el ministro José Arista se mantenga (en el MEF) y, sobre todo, dé señales de confianza que permiten que la economía de nuestro país siga”, aseveró.

También resaltó el manejo monetario del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, a cargo de Julio Velarde. “El manejo monetario se ha llevado con mucha responsabilidad”, dijo.

Fujimori felicitó al Gobierno de Dina Boluarte por la reciente inauguración del megapuerto de Chancay.

“Es una gran noticia para todos los peruanos que va a hacer que el intercambio comercial Perú-China, y sobre todo con el Asia, se acreciente; estoy muy orgullosa de todo lo que está sucediendo”, manifestó.

Candidatura de consenso

Al ser consultada por su eventual candidatura presidencial en las elecciones generales del 2026, la lideresa de Fuerza Popular remarcó que eso se definirá más adelante.

“Como lo he dicho en un medio internacional, mi prioridad será buscar una candidatura de consenso, eso la dirigencia de mi partido lo sabe, así es que, bueno, vamos a esperar que los diálogos sigan fluyendo. (...) no he tomado una decisión de posibles candidaturas”, indicó.

El mes pasado, Fujimori aseguró, desde Madrid (España) que todavía no ha tomado la decisión de postular por cuarta vez a la presidencia de la República y que primero conversará con su familia y sus hijas al respecto.

“Yo todavía no he tomado esa decisión. Lo voy a tener que conversar con mi familia, con mis hijas; sin embargo, el panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto”, indicó en aquella oportunidad a Telemadrid.

LEA TAMBIÉN: Petroperú implementará estrategias para reducir costos y fortalecer competitividad

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.